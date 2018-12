"Fernand Huts kreeg 5 miljoen euro staatssteun bij koop landbouwgrond OCMW” KVE

Bron: Belga 0 Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, kreeg 5 miljoen euro onterechte staatssteun bij de aankoop van landbouwgrond van het Gentse OCMW in Nederland. Dat pleitte de advocaat van de boeren die de koop betwisten vandaag voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent. "Het stuk grond werd als één geheel verkocht voor 17,5 miljoen euro, terwijl het in 2016 al 22,5 miljoen euro waard was, en bij een verkoop in percelen nog veel meer zou opgebracht hebben", zei advocaat Nic Reynaert. Volgens het OCMW en het bedrijf van Huts dat de gronden kocht, was er "een correcte marktprijs" en was er geen sprake van staatssteun.

Huts had in 2016 via een Luxemburgse vennootschap 450 hectare Zeeuws-Vlaamse landbouwgronden gekocht van het Gentse OCMW voor 17,5 miljoen euro. Een koppel Belgische boeren verzet zich echter tegen de verkoop.

De gronden zijn geregistreerd als 72 percelen en moesten daarom in verschillende loten verkocht worden, zei advocaat Reynaert eerder. "Op die manier konden de boeren niet meedingen voor de goedkope landbouwgrond. We spreken over een verkoopprijs van 39.000 euro per hectare, terwijl landbouwgrondprijzen hier en in Nederland makkelijk tussen de 80.000 en 100.000 euro bedragen."

Volgens de eisers is er sprake van onterechte staatssteun van het OCMW aan Huts. "Het stuk grond was 20 miljoen euro waard volgens het taxatieverslag, en in 2016 was dat al 22,5 miljoen. Dat is een reële staatssteun van 5 miljoen euro bij een verkoop voor 17,5 miljoen euro", pleitte Reynaert.

