"Femicide moet apart misdrijf worden" HLA

17 februari 2020

06u10

Bron: Belga 0 In amper drie jaar tijd zijn in ons land zeker 102 vrouwen om het leven gebracht. De Vrouwenraad roept op om van vrouwenmoord een apart misdrijf in de wet te maken. "Femicide maakt meer slachtoffers dan terrorisme", luidt het maandag in De Morgen.

Het afgelopen jaar waren er nog 24 gevallen van femicide: vrouwen die vermoord worden louter omdat ze vrouw zijn. Vaak gaat het om intrafamiliaal geweld, vaak zijn er ook eerdere tekenen dat er iets fout loopt.

"Telkens zoiets gebeurt of een spectaculaire moord in de media komt, wordt er veel gezegd, maar die verontwaardiging gaat telkens weer liggen", zegt Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad. "Als je ziet dat femicide meer slachtoffers eist dan terrorisme, waarom staat het dan niet hoger op de agenda?"

De blog Stop Feminicide laakt dat er zelfs geen officiële cijfers zijn. En daar moet volgens velen verandering in komen. Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) geeft toe dat de cijfergegevens momenteel niet voldoen. "We werken eigenlijk met cijfers van tien tot twintig jaar oud", zegt ze. "Daar kan je geen beleid mee organiseren." Toch is Muylle geen fan van het idee om femicide in de wet op te nemen als apart misdrijf. "Ik houd niet zo van symbolen", zegt ze. "Geef mij maar concrete maatregelen op het terrein."