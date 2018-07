"Federale kieskring van De Croo is BHV in het kwadraat" SVM

28 juli 2018

15u53

Bron: Belga 0 Vlaams Belang kant zich met klem tegen het "opgewarmde" voorstel van federaal vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) voor een federale kieskring. "De invoering van een dergelijke kieskring komt neer op de creatie van een BHV (Brussel-Halle-Vilvoorde, nvdr.) in het kwadraat. De Franstalige inmenging en agitatie zal zich in zo'n geval niet beperken tot de regio tussen Galmaarden en Overijse, maar zich uitstrekken over heel Vlaanderen", reageert Kamerlid Barbara Pas.

Volgens De Croo lost een federale kieskring "het enorme democratisch deficit op in België". "In mei 2019 zullen alleen de inwoners van Waals-Brabant mogen aangeven dat Charles Michel een goede premier is of niet, want dat is zijn kieskring. Dat is leuk voor hen, maar minder voor wie in Aarlen of Gent woont. Een federale kieskring is logisch en zou de houding van politici compleet veranderen", aldus het liberale kopstuk in een interview met 'La Libre Belgique'.

"De invoering van een nationale kieskring bestaat in geen enkel federaal land. Het zal ons niet alleen terugsturen naar het unitaire België, maar druist bovendien in tegen elke historische logica", stelt Pas. Het voorstel-De Croo voor een federale kieskring is volgens Vlaams Belang de natte droom van het FDF. "Wie meer democratie wil moet zijn heil niet zoeken in Belgicistische recuperatiepogingen, maar moet België opdoeken."