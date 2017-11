"Fedasil zet gezin met twee kinderen van 5 en 1 jaar op straat" ep

Bron: Belga 0 belga Orbit, een vzw rond diversiteit en migratie, klaagt aan dat Fedasil opvang weigert aan gezinnen met kleine kinderen. Dat is tegen de wet, zegt de organisatie. Fedasil laat vandaag weten dat het geen commentaar kan geven over individuele gevallen.

De vzw Orbit verwijst vandaag naar een specifiek geval: twee weken geleden weigerde Fedasil opvang te bieden aan een gezin met twee kinderen van 1 en 5. Het gezin had net een tweede asielaanvraag ingediend. Bij meervoudige indiening mag het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekersopvang weigeren als ze van oordeel is dat de aanvraag is ingediend om tijd te rekken.

Maar, zo zegt Orbit, de opvangwet bepaalt echter ook dat Fedasil rekening moet houden met de kwetsbaarheid van de betrokkenen en het hoger belang van het kind. En dat is in dit geval niet gebeurd, aldus de vzw.

Verschillende voorbeelden

Het gezin kwam via via bij Orbit terecht en de organisatie nam een advocaat onder de arm en nam contact op met het kinderrechtencommissariaat en de federale ombudsman. Die laatste schreef een brief naar Fedasil, waarop die na veertien dagen terugkwam op de beslissing. "Orbit is oprecht blij dat een overheidsdienst terugkomt op een fout oordeel en de wet toepast", schrijft de vzw in een persbericht. Volgens de vzw heeft ze deze kwestie, samen met Vuchtelingenwerk Vlaanderen, al eerder aangekaart. "Er waren verschillende voorbeelden van gezinnen die de straat werden opgestuurd." De organisatie vraagt dan ook met klem aan Fedasil om de wet toe te passen. "Want voor elk gezin waarvan wij melding krijgen, zijn er velen zonder netwerk en contacten met hulpvaardige burgers."

"Wij kunnen omwille van de privacywetgeving geen commentaar geven over individuele gevallen", zegt Mieke Candaele van Fedasil vandaag. "Het agentschap heeft het wettelijk recht om geen opvang te geven aan mensen van wie het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) nog bekijkt of ze de tweede asielaanvraag gaat onderzoeken. Uitzonderingen zijn mogelijk voor kwetsbare personen. Wij kunnen een beslissing herzien."

