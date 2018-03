"FAVV wist al 2 jaar van vleesfraude bij Veviba" AS

10 maart 2018

13u07

Bron: VTM NIEUWS, De Standaard 284 Het Federaal Agentschap voor de Voedselketen (FAVV) kreeg in 2016 al een klacht binnen over vleesbedrijf Veviba. Dat melden verschillende media. Het vleesbedrijf werd dinsdag pas gedeeltelijk gesloten, alle verdachte producten zijn intussen uit de rekken gehaald, verzekert het Voedselagentschap.

Het FAVV kreeg in het najaar van 2016 al een klacht van haar Kosovaarse evenknie dat er een probleem was met producten, afkomstig van Veviba. Er was vermoedelijk sprake van economische fraude, volgens een FAVV-woordvoerder was er geen gevaar voor de volksgezondheid, meldt VTM NIEUWS. Het FAVV bracht het jaar erna verschillende bezoeken aan Veviba, maar kon niets schokkend vaststellen, klinkt het.

Toch roept het hele voorval vragen op bij landbouwminister Denis Ducarme (MR), die zich burgerlijke partij heeft gesteld in de zaak rond het vleesschandaal. "Wie zich burgerlijke partij stelt, krijgt inzage in het dossier en kan schadevergoeding eisen", legt de minister uit. "Ik zal geen scrupules vertonen tegenover dit bedrijf, dat de gezondheid van de consument in gevaar heeft gebracht, dat grove fouten gemaakt heeft en dat omvangrijke fraude gepleegd heeft, zo staat er te lezen. Maandag komt de Kamercommissie Volksgezondheid bij elkaar.

Consumptie

Volgens het FAVV is de ossenstaart en het gehakt vlees dat nu nog in de winkels ligt "veilig" bevonden voor consumptie. De tracering van de ossenstaart en het gehakt van de in opspraak geraakte vleesleverancier Veviba uit Bastenaken is "volledig afgerond". Wel roept het FAVV nog bijkomende ossenstaart en gehakt terug.

Het FAVV zegt dat in slagerij Amar in Anderlecht, waar eerder al gehakt uit de handel werd gehaald van Veviba, ook ossenstaarten van Veviba zijn verkocht met een mogelijk gezondheidsrisico. Ook verkocht Veviba vanuit zijn verkooppunt in Bastenaken zelf 41 kilo gehakt vlees met potentieel risico.

Het FAVV vraagt aan consumenten die de producten hebben gekocht om die niet meer te consumeren. Aan consumenten die medische klachten hebben na het eten van de producten, vraagt het FAVV om een huisarts te raadplegen. Consumenten met verdere vragen kunnen daarvoor terecht op het FAVV-meldpunt via telefoonnummer 0800/13.550.