'Faroek'-uitzending rond moord op winkeluitbaatster levert 17 tips op: "We klampen ons vast aan iedere strohalm" Jurgen Eeckhout/SVM

30 mei 2018

17u01

Bron: Eigen berichtgeving/belga 0 In het onderzoek naar de roofmoord op een winkeluitbaatster in het Oost-Vlaamse Zelzate zijn er al zeventien tips binnengekomen. De nieuwe aanwijzingen kwamen er na de uitzending van het opsporingsprogramma 'Faroek Live' . Bijna acht maanden na de feiten is er nog steeds geen spoor van de dader. "We klampen ons vast aan iedere strohalm", zegt haar man.

Op 3 oktober vorig jaar werd het levenloze lichaam van Veerle Scheerlinck aangetroffen in 't Ateljeeken aan de Oostkade. Daar verkocht ze al ruim 25 jaar school- en kantoorbenodigdheden. De vrouw werd neergestoken. De dader ging ook met geld uit de kassa aan de haal. De politie ging rond met foto's van de mogelijke verdachte en sprak elke Zelzatenaar persoonlijk aan. Later werd die robotfoto verspreid, wat honderden tips opleverde. Die werden minutieus onderzocht, maar leverden nog geen spoor op naar de dader.

"Voor ons blijft het een groot mysterie", vertelt haar echtgenoot. "Door overdag toe te slaan liep hij een groot risico om betrapt te worden door klanten of mij, maar hij kon ontkomen. Dat is voor iedereen frustrerend. Ook de politie loopt de muren op, want zij heeft zo veel getuigenissen onderzocht. Zij hebben ons van in het begin heel goed bijgestaan. Daarvoor ben ik hen dankbaar."

"De boot eerst afgehouden"

Toen de makers van het VTM-programma het gezin drie weken geleden contacteerden, stond het daar niet meteen voor te springen. "We hielden de boot eerst af, maar na overleg hebben we beslist het toch te doen, omdat het alleen maar kan helpen. We klampen ons vast aan iedere strohalm. Daarom hebben we ook de school gevraagd om iedere leerling en ouder te verwittigen dat ze zeker naar de aflevering moeten kijken. Misschien zijn er op het moment van de feiten wel scholieren gepasseerd op weg naar het busstation en kunnen ze zich dankzij de aflevering weer iets herinneren. Zelfs het kleinste detail kan een doorbraak zijn."

In 'Faroek Live' werd een reconstructie getoond en stelde de federale politie dat er geen duidelijk motief was voor de feiten. De buit bedroeg maximaal 100 euro. De politie is nog altijd op zoek naar een blanke man van ongeveer 1m84 groot, die rond het tijdstip van de feiten werd opgemerkt in de winkel.