Farid 'le Fou' met spoed in ziekenhuis opgenomen

22 mei 2018

12u48

Farid Bamouhammad (50), beter bekend als Farid 'le Fou', is zondagavond met spoed overgebracht van de gevangenis van Sint-Gillis naar het Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselse gemeente. Dat meldt La Dernière Heure.

Bamouhammad, lange tijd de beruchtste gevangene van het land, lijdt aan een agressieve vorm van kanker. De vijftiger verbleef de laatste maanden in de ziekenboeg van de gevangenis. Sinds maart was zijn toestand stabiel, maar de afgelopen dagen zou zijn gezondheidstoestand erg verslechterd zijn.

In 1987 werd Bamouhammad, een Fransman van Algerijnse origine, veroordeeld tot zes jaar gevangenis voor gijzeling. Enkele jaren later, in 1994, schoot hij een man dood omdat zijn vriendin hem had gezegd dat ze door de man verkracht was. Een maand daarvoor had hij, om dezelfde reden, een andere man proberen te vermoorden. In 1997 veroordeelde het hof van assisen van Brussel hem tot 13 jaar cel wegens moord en poging tot moord.

Gijzeling van schoonfamilie

Tijdens dat tweede proces omschreven de gerechtspsychiaters hem als een gewelddadig en impulsief individu “die men beter niet als vijand heeft”. Twee jaar later kwam hij vrij, in afwachting van zijn uitwijzing naar Frankrijk. In de jaren daarvoor had hij al verschillende veroordelingen opgelopen, voor tal van misdrijven met geweld. In januari 2000 gijzelde de crimineel in de Quick in Drogenbos zijn schoonfamilie. Hij werd daarvoor in 2002 tot vijf jaar cel veroordeeld.

In maart 2007 werd hij veroordeeld tot tien jaar cel voor de poging tot doodslag op een politieagente en de ontvoering van zijn vroegere schoonmoeder en schoonzus. In augustus 2005, tijdens een dag penitentiair verlof, had hij de twee vrouwen 33 uur lang opgesloten in een appartement boven een café nabij de Brusselse Grote Markt. Hij hield er ook korte tijd zijn dochter en een ander kind vast. Hij pleegde die feiten omdat hij vreesde zijn dochter niet meer te mogen zien.

Schadevergoeding

Zijn straffen zat hij onder meer uit in Vorst, Andenne, Doornik, Brugge en Lantin. In verschillende gevangenissen kreeg hij problemen met de cipiers, en zorgde zijn komst voor sociale onrust. Zijn gedrag leverde hem de bijnaam 'le Fou' op.

Na zijn passage in Lantin werd de Belgische staat veroordeeld tot een schadevergoeding van 5.000 euro. De burgerlijke rechtbank van Luik oordeelde in maart 2010 dat tijdens zijn gevangenschap in Lantin fouten gemaakt werden, en dat zijn behandeling daar heeft bijgedragen tot zijn psychische aftakeling. Anderhalf jaar later wees het Luikse hof van beroep het verzoek van Bamouhammad af. Het beroep van de Belgische staat werd ontvankelijk en gegrond verklaard.

Euthanasieaanvraag

Eind september 2014 raakte bekend dat Bamouhammad euthanasie zou aanvragen. Hij was sinds begin oktober 2014 in hongerstaking na een incident in de gevangenis van Marche-en-Famenne. Zijn gezondheid zou daardoor erg verslechterd zijn. Farid 'le Fou' was de eerste Belgische gevangene die werd vrijgelaten omdat hij lijdt aan het ‘syndroom van Ganser’, een bizarre vorm van permanente psychische verwarring die te wijten is aan langdurige detentie. Hij kwam vrij in april 2015. Maar in september 2016 werd Bamouhammad opnieuw opgesloten na een ruzie met zijn vriendin.

Begin vorig jaar werd bij de man een agressieve vorm van kanker vastgesteld. De behandeling die hem daarvoor werd voorgeschreven, krijgt maar geen vat op de ziekte.