‘Farid le Fou’ ligt op palliatieve zorgen: “Hij heeft terminale kanker en weigert al drie weken te eten” SVM

08 maart 2019

13u58

Bron: Belga 0 Farid Bamouhammad is twee dagen geleden opgenomen op de dienst palliatieve zorgen van het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel. Dat heeft zijn familie vandaag laten weten.

De Fransman van Algerijnse origine heeft eergisteren de gevangenis van Sint-Gillis verlaten. Volgens de familieleden die aan zijn bed waken, heeft hij een hongerstaking van drie weken en een drinkstaking van een week achter de rug.

"Hij zit in een terminale kankerfase. Natuurlijk deugde de omgeving niet voor iemand die in zo'n kritieke toestand verkeert", klagen ze aan. “Hij zat in de gevangenis, in een kleine cel zonder daglicht. Zonder liefde of naasten die hem kunnen bijstaan in zijn laatste dagen. Zonder menswaardigheid kortom. Op dit moment is er geen bewaking meer van cipiers of van de politie.”

Bamouhammad heeft een zwaar gerechtelijk verleden. Hij kreeg in totaal meer dan 30 jaar celstraf voor moord, diefstal met geweld en gijzelnemingen. In theorie moet hij nog tot 2027 achter de tralies blijven. Bij zijn verschillende overplaatsingen zorgde hij regelmatig voor sociale onrust bij de cipiers. Wegens zijn onvoorspelbare reacties en onhandelbaar gedrag kreeg hij de bijnaam ‘Farid le Fou’.