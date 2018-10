“Familie van N-VA’er”: gouverneurspost verzandt in partijpolitieke spelletjes TT/SVM

26 oktober 2018

18u03

Bron: Belga, VTM NIEUWS 2 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is niet van plan een nieuwe kandidaat-gouverneur voor Oost-Vlaanderen voor te dragen. Wim Leerman kwam als beste uit het assessment, maar botste op een veto van Open Vld, onder meer omdat hij familie is van N-VA’er Sander Loones. “De tante van Wim Leerman is Martine Lesaffre, lijstduwer van Open Vld in Oostende”, countert Homans.

De Vlaamse regering had normaal vandaag een opvolger moeten aanduiden voor Jan Briers, de Oost-Vlaamse gouverneur die op 1 november met pensioen gaat. Dat lukte niet. Homans droeg Leerman voor, maar Open Vld zag de positie liever naar Kamerlid Carina Van Cauter gaan. De regering duidde uiteindelijk arrondissementscommissaris Didier Detollenaere aan als waarnemend gouverneur.

“Open Vld heeft in 2013 een nieuwe, objectieve, procedure gevraagd voor de benoeming van de gouverneurs”, zegt Homans. “Die heeft ze ook gekregen. In maart van dit jaar is die procedure nog eens herbevestigd, toen ik het ambt van de Oost-Vlaamse gouverneur vacant verklaarde.”

Zes competenties

Om de meest geschikte kandidaat te vinden, werden zes competenties van de kandidaten vergeleken door een onafhankelijk selectiebureau. Wim Leerman, directeur van de stad Aalst, was volgens Homans de beste op elk van de zes criteria.

“Daarom heb ik hem vandaag voorgedragen”, zegt ze. “Open Vld ging echter niet akkoord omdat Leerman ooit op een Volksunie-lijst stond en omdat hij de neef is van Europees Parlementslid Sander Loones. Iemand afrekenen op basis van zijn familie en niet op basis van zijn capaciteiten vind ik zeer vreemd, zeker gezien het feit dat zijn tante op de lijst van Bart Tommelein in Oostende staat.” Homans zal geen nieuwe voordracht doen en hoopt “dat Open Vld tot rede komt”.

CD&V-ministers Hilde Crevits en Joke Schauvliege liepen vandaag alvast weg voor de vragen van VTM Nieuws-journalist Jan De Meulemeester. “Ik denk dat je best Homans daar vragen over stelt”, zei Crevits duidelijk. “Er is nog geen beslissing genomen. Sommige dossiers zijn moeilijker dan andere.”

Waarnemend #gouverneur O-Vlaanderen zal vanaf 1 november - indien geen opvolger Briers - Didier De Tollenaere zijn, huidig arrondissementscommissaris. #VTMNieuws pic.twitter.com/EfJpkOTIZJ Jan De Meulemeester(@ JDeMeulemeester) link