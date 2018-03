"Faillissementen in Brusselse horeca niet te wijten aan witte kassa" kg

21 maart 2018

14u59

Bron: Belga 0

Ongeveer 1 op 16 restaurants in Brussel gingen tussen 2015 en 2017 failliet. De schuld van de witte kassa, volgens vele restaurateurs, hoewel dat niet lijkt te kloppen volgens de resultaten van een enquête bij 1.000 Belgische restaurateurs uitgevoerd door databedrijf Graydon en de Belgian Restaurants Association (BRA). Dat de Brusselse restaurantsector op dit moment kwetsbaar is, zou vooral aan "negatieve berichtgeving" te wijten zijn.

Tussen 2015 en 2017 nam het totale aantal restaurants in België toe met 5,4 procent: een groei die niet wordt weerspiegeld in de Brusselse horeca. Daar was slechts een stijging van 2,8 procent merkbaar. Bovendien gaan er in de hoofdstad ook meer restaurants failliet dan in de rest van ons land. De afgelopen twee jaar ging 1 op 16 restaurants over de kop, tegenover 1 op 30 in Vlaanderen en 1 op 26 in Wallonië.

In Brussel wees de horeca vaak naar de witte kassa als boosdoener bij de vele faillissementen, maar Graydon concludeert dat vooral de slechte berichtgeving verantwoordelijk is. "Bezorgde leveranciers hebben de betalingsdeadline aangescherpt voor de hele sector in Brussel en daardoor kwamen de meest kwetsbare etablissementen als eerste in de problemen", stelt Eric van den Broele van Graydon.

Flexi-jobs

De negatieve houding tegenover de witte kassa wordt door de Belgian Restaurants Association (BRA) niet in dank afgenomen. De organisatie tikt horecafederaties van Brussel en Wallonië vooral op de vingers rond de houding tegenover de flexi-jobs. "Het is een grove leugen dat ze niet toepasbaar zijn in Brussel. Het is federale materie die op gelijke voet van toepassing is in alle gewesten", aldus Steven Rosseel van BRA. De enquête toont dat 35 procent van de zaken gebruik maakt van flexi-jobs, maar dat maar liefst drie vierde van hen zich bevindt in Vlaanderen. De maatregelen zijn daarbuiten te weinig gekend volgens BRA.

Belgische kust

De bevraging werpt tot slot meer licht op het gebruik van de witte kassa. Zo'n 75 procent van de deelnemers zei het systeem te gebruiken. Restaurants aan de Belgische kust leden het hardst onder de invoering van de witte kassa begin 2016. Drie kwartalen lang was die impact voelbaar, aangezien er in de toeristische regio meer contant betaald werd, en er nog veel niet werd aangegeven in de witte kassa.