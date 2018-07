"Explosieve sfeer": opvangcentrum in Haren een nacht lang gesloten SVM

30 juli 2018

15u58

Bron: Belga 0 Het opvangcentrum in Haren is in de nacht van zaterdag op zondag tijdelijk gesloten omdat de sfeer er "explosief" was. Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd door Mehdi Kassou van het Brusselse Burgerplatform voor de opvang van vluchtelingen. De hittegolf zorgt ervoor dat niet enkel de migranten, maar ook de daklozen bij het platform komen aankloppen voor opvang. En dat zorgt voor heel wat overlast.

"De situatie is zeer moeilijk, want in het Maximiliaanpark -waar we de migranten aanspreken- komen steeds meer mensen naar ons toe om hulp te vragen. Er staan vaak honderden mensen", stelt Kassou.

De hittegolf en de sluitingen van de winteropvangcentra maken het werk moeilijk. De situatie van de hitte in de zomer is voor de daklozen even erg als de koude in de winter. Sinds de heropening van het opvangcentrum in Haren begin juni klopten al 1.600 mensen aan bij het platform, onder hen ongeveer 600 migranten.

"De sfeer was zaterdag explosief. Er zijn ook heel veel mensen die met alcohol-, drugs- of geestelijke problemen kampen en dat maakte de situatie onhoudbaar", vertelt Kassou.

Na een nacht van sluiting was het opvangcentrum wel opnieuw open op zondag. De sfeer was dan veel gemoedelijker. Het opvangcentrum in Haren wordt beheerd door het Burgerplatform voor de opvang van vluchtelingen, in samenwerking met Dokters van de Wereld, Ciré en Artsen zonder Grenzen.