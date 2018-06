"Ervaring met vroeger introduceren Engels en Frans in lager onderwijs positief" TTR

19 juni 2018

16u56

Bron: Belga 0 Zowel de inrichtende macht, directie, leerkrachten, leerlingen en ouders van de stedelijke basisschool De Doening uit Peutie, een deelgemeente van Vilvoorde, evalueren het initiatief om tijdens dit schooljaar al in de tweede graad van het lager onderwijs Frans te geven en in de derde graad Engels, positief. Dat heeft Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open Vld), tevens Onderwijsschepen in Vilvoorde, vandaag tijdens een persontmoeting gezegd.

De Doening besliste om twee jaar eerder te starten met Frans, dus in het derde en vierde leerjaar van de lagere school, en Engels op te nemen in het curriculum van de derde graad. Volgens leerkracht Engels Sandra, "waren het week na week lesuren waar leerlingen naar uitkeken".

"Leerlingen spreken uiteraard wel al een mondje Engels door games, internet en tv, maar het goed willen spreken en begrijpen is iets waar ze mee zitten en waar hun leergierigheid duidelijk voor een stuk werd bevredigd. De vooruitgang die mijn leerlingen gemaakt hebben, is opmerkelijk", aldus juf Sandra.

Zowel juf Sandra als schooldirecteur Eric De Kerf betreuren echter dat er in Vlaanderen geen didactisch materiaal aanwezig is om lessen Engels te ondersteunen in het basisonderwijs. "Wij zijn daarom creatief aan de slag gegaan met wat we vonden. Ook nascholing of begeleiding is er echter niet of nauwelijks", aldus De Kerf. Ook Jo De Ro betreurt "dat noch de koepels, noch de nascholingssector, noch het ministerie, noch de educatieve uitgeverijen deze nieuwe wettelijke mogelijkheden ondersteunen".

Uit een peiling van de KU Leuven die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) onlangs bekendmaakte, bleek dat voor het vak Frans onvoldoende leerlingen in het basisonderwijs de eindtermen voor lezen behalen. De scores voor luisteren waren iets beter.