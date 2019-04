“Er zijn dingen gebeurd met mijn lichaam”: man verkracht zijn vriendin meermaals terwijl ze bewustzijn verliest door GHB ADN

03 april 2019

18u39

Bron: Belga 1 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot twee jaar cel voor herhaaldelijke verkrachting van zijn vriendin in Lubbeek. Het slachtoffer was telkens bewusteloos nadat ze een grote dosis GHB toegediend had gekregen.

Pieter P. stond terecht voor verkrachting en aanranding in Lubbeek van januari 2017 tot maart 2018.

Video’s

Op 10 maart 2018 deed het slachtoffer aangifte. Ze verklaarde dat ze samen met haar vriend op geregelde basis GHB en andere drugs nam. Ze verloor daarbij vaak het bewustzijn en stelde nadien vast dat "er dingen gebeurd waren met haar lichaam".



Op de laptop van de beklaagde trof ze verschillende filmpjes aan waarop te zien was hoe hij seks met haar had terwijl zij uitgeteld in de zetel lag.

Attributen

De beelden toonden diverse soorten penetraties en het gebruik van allerlei attributen. Het slachtoffer onderging de handelingen roerloos en zonder enige betrokkenheid. Tijdens zijn verhoor stelde P. dat hij pas hij het zien van de opnames besefte dat de seks plaatsgevonden had zonder toestemming van zijn toenmalige vriendin.

Begeleiding

Volgens de psycholoog was zijn gedrag onder meer te verklaren door instabiele partnerrelaties en is er op lange termijn een groot risico op nieuw partnergeweld.

Volgens de rechter maakte P. misbruik van de kwetsbare toestand van het slachtoffer en werd "haar seksuele integriteit op ingrijpende wijze aangetast". De man werd veroordeeld tot twee jaar cel. De helft daarvan is met uitstel onder voorwaarden, zoals psychiatrische begeleiding.