“Er was 0,0 draagvlak bij experten”: Jambon legt uit waarom zaalbezetting van 60 procent in cultuursector van tafel geveegd werd SVM

02 september 2020

16u04

Bron: Belga 0 De vraag van de brede cultuursector om af te stappen van vaste toeschouwersaantallen en over te gaan naar een bezettingsgraad van maximaal 60 procent van de zaalcapaciteit werd in aanloop naar de laatste Nationale Veiligheidsraad niet gedragen door de experten. Dat zei Jan Jambon (N-VA) vanmiddag tijdens een extra zitting van de Commissie Cultuur. De Vlaamse minister-president wil zo snel mogelijk naar een zaalbezetting van 60 procent gaan, maar dan wel in samenspraak met virologen.

Jambon zakte virtueel af naar het Vlaams parlement voor een extra zitting van de Commissie Cultuur. Die kwam er op vraag van onder meer sp.a-parlementslid Katia Segers en Elisabeth Meuleman (Groen), de voorzitster van de Commissie.

“Moeilijk te begrijpen”

Tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad werd beslist om de maximumcapaciteit voor cultuuractiviteiten opnieuw op te trekken tot 200 mensen voor evenementen binnen en 400 mensen voor evenementen buiten. Maar de cultuur- en evenementensector noemt dat een "onwerkbaar kader" en vraagt dat er rekening wordt gehouden met de capaciteit van de zaal. Er zou dus eerder gewerkt moeten worden met relatieve bezettingsgraden. De sector had op voorhand gehoopt op een maximale bezettingsgraad van 60 procent.

Jambon kon zich vinden in die vraag, legde hij vandaag uit. Alleen waren de virologen en andere experten die de federale regering adviseren over de coronamaatregelen geen voorstander. "Voor die 60 procent was er 0,0 draagvlak bij de experten. Nul. Ik vind dat moeilijk te begrijpen. De experten halen dan mogelijke problemen aan bij de inkom, tijdens de pauze en bij de uitstroom. Op die momenten moet je aan ‘crowd control’ kunnen doen, zodat niet te veel mensen dicht bijeen komen te staan."

“Politiek moeilijk”

De minister-president hoopt wel om snel over te kunnen schakelen naar een maximale zaalbezetting van 60 procent, maar wil dat wel doen in samenwerking met de experten. "Het is politiek moeilijk om tegen het advies van de virologen in te zeggen dat we toch naar 60 procent gaan als diezelfde virologen daarna overal gaan zeggen dat het volstrekt onveilig en ongelofelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Ik weet niet of we de sector daarmee helpen.”

Jambon wil ook samen met het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekijken of leerlingen in het secundair onderwijs alsnog cultuurevenementen in schoolverband kunnen bijwonen wanneer kleurcode geel geldt, zoals nu het geval is. Er is al overleg geweest tussen beide kabinetten en de sector om te kijken of dat binnen afzienbare tijd geherevalueerd kan worden. Volgens Open Vld-parlementslid Stephanie D'Hose gaat het om zowat 7.000 voorstellingen. "Dat zou een enorme schok op de borrel schelen voor de sector.”

