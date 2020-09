Exclusief voor abonnees

“Er komt een periode aan waarin heel wat mensen gaan uitvallen”

Freek Evers

10 september 2020

11u43

Bron: De Morgen

0

Iedereen noemt het thuiswerken, maar eigenlijk waren de voorbije zes maanden chaos. Dat zeggen wij niet, maar Frederik Anseel. De managementprofessor hekelt in De Morgen zowel het gejammer als het gejuich over thuiswerken. “België staat al bekend als een land waar veel mensen met ziekte uitvallen, door stress, burn-outs of gerelateerde gezondheidsproblemen. Het zal zeker niet verbeteren.”