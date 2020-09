“Er is ons niet veel gegund geweest en dat snijdt”: jongeman die geliefde met helikopter probeerde te bevrijden uit gevangenis gaf eerder al opvallend interview SVM

28 september 2020

17u15

Bron: Gert Late Night 0 De jongeman die met een helikopter zijn vrouw wilde bevrijden uit de gevangenis van Vorst duikt vanavond op in ‘Gert Late Night’. “Er is ons niet veel gegund geweest en dat snijdt”, klinkt het in een interview dat vóór de feiten opgenomen werd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Eerst wat luchtfoto’s maken van het Atomium en de basiliek van Koekelberg, dan zijn echtgenote op spectaculaire wijze bevrijden: dat was het plan van de 24-jarige Mike Gielen.

Samen met twee kompanen huurde hij een helikopter, de pilote werd bedreigd met een wapen. Ze dwongen haar te landen op de koer van de gevangenis, maar ze weigerde. Er waren veel te veel obstakels, waardoor ze zouden crashen. Het trio zit nu zelf achter de tralies.



De getuigenis die ‘Gert Late Night’ vanavond uitzendt, dateert van eind juni. Ze werd opgenomen in het kader van ‘Thuis Achter Tralies’, een programma over familieleden die een straf uitzitten in de gevangenis.

“We hebben door corona niet kunnen genieten van ons huwelijk”, klinkt het uit de mond van Gielen. “Er is ons niet veel gegund geweest en dat snijdt. Ik heb haar ook al heel lang niet meer gezien. Het is vijf maanden geleden dat ik mijn vrouw nog een knuffel of een kus heb kunnen geven.”

Lees ook: 24-jarige kaapte helikopter om geliefde uit gevangenis te bevrijden: wij spraken met de piloot (+)