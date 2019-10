Exclusief voor abonnees “Er heerst een nieuwe preutsheid om werk en privé gescheiden te houden” Experts over de stap opzij van VRT-journaliste en ministersvrouw Maïté Piessen Brecht Herman

03 oktober 2019

17u42 0 Experts begrijpen dat VRT-journaliste Maïté Piessen niet langer het radionieuws zal lezen, nu haar echtgenoot Benjamin Dalle door het leven gaat als Vlaams minister van Media, Jeugd en Brussel. “Maar stel dat Lydia Peeters mediaminister werd en haar man voor de VRT werkte: zou dan hetzelfde gebeurd zijn?”

Behalve voor een stoelendans in de verschillende kabinetten en het parlement, heeft de vorming van de Vlaamse regering ook tot een verschuiving op de VRT-nieuwsdienst geleid. De openbare omroep maakte eergisteren bekend dat Maïté Piessen, al negen jaar in dienst, onmiddellijk van functie zal veranderen. Ze zal niet langer het nieuws voorlezen. “Maïté en de hoofdredactie beseffen allebei dat die rol in deze omstandigheden moeilijk ligt”, klonkt het in een mededeling. Met ‘deze omstandigheden’ verwijst de VRT naar de nieuwe job van de echtgenoot van zijn journaliste: Benjamin Dalle is namelijk kersvers CD&V-minister in de Vlaamse regering. Na die benoeming is Piessen op eigen initiatief naar haar hoofdredacteur gestapt en in onderling overleg zijn ze tot deze oplossing gekomen.

