“Er dreigt een angstpsychose als ene gemeente maskers heeft en andere niet" SVM

21 april 2020

19u55

Bron: Belga 6 “We dreigen in een angstpsychose terecht te komen als de ene gemeente mondmaskers verdeelt onder haar inwoners en de andere niet”. Dat zei Maurits Vande Reyde (Open Vld) vandaag in het Vlaams Parlement. Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) belooft overleg met minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). De Vlaams-Brabantse gouverneur raadt de gemeenten intussen aan om pas maskers te verdelen als er een gezamenlijke strategie afgesproken is.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Alle Leuvenaars vanaf twaalf jaar krijgen vanaf eind volgende week een gratis mondmasker in de brievenbus. Leuven bereidt zich daarmee voor op een nieuwe fase, waarin we met masker het huis zullen verlaten.

Ook heel wat andere gemeenten begeven zich intussen op de markt van de mondmaskers. Katja Verheyen van N-VA vindt een dergelijke versnipperde aankoop geen goed idee. "Ik roep op tot een uniforme aanpak, zodat alle gemeenten het op dezelfde manier doen.”

Volgens Vande Reyde zullen de gemeenten nooit kunnen instaan voor een gegarandeerde kwaliteit op grote schaal. "Je gaat bovendien een angstpsychose uitlokken bij inwoners als er in de ene gemeente maskers zijn en in de andere niet.”

Samenaankoop?

Beke wil overleg plegen met Somers en minster-president Jan Jambon, al wijst hij er op dat de verantwoordelijkheid eigenlijk federaal ligt. "Ik begrijp dat op dit ogenblik een aantal burgemeesters anticiperen op wat komen gaat", zei Beke. "De Veiligheidsraad van vrijdag zal belangrijk zijn om daar oriëntatie aan te geven."

De Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte suggereert intussen in een brief aan de gemeentebesturen dat er kan overlegd worden over een mogelijke samenaankoop. Met de verdeling van de maskers onder de bevolking wordt volgens hem best gewacht tot er een strategie en een communicatie is. Volgens hem komt er morgen al een overleg tussen de federale overheid en de deelstaten.

Lees ook: Gemeenten wachten niet op initiatief van hogerhand en delen zelf mondmaskers uit (+)