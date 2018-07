"Enorme stap vooruit": Vlaanderen verbiedt pelsdierkweek en dwangvoeding KV ADN

22 juli 2018

04u59

Bron: Belga 34 Er komt een einde aan de pelsdierkweek in Vlaanderen. De bestaande kwekerijen - waar jaarlijks nog meer dan 200.000 pelsdieren gedood worden - moeten ten laatste in 2023 de deuren sluiten. Ook dwangvoeding, vooral gekend van de productie van foie gras, zal niet meer mogelijk zijn in Vlaanderen. Dat schrijft De Zondag.

De Vlaamse regering heeft ingestemd met een ontwerp van decreet waarmee Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een einde maakt aan de bestaande pelsdierkweek en dwangvoeding in Vlaanderen. Uiterlijk op 1 december 2023 moeten alle zeventien de pelsdierkwekerijen en één foie-grasproducent gesloten zijn.

De Vlaamse regering voorziet in een compensatievergoeding voor bestaande bedrijven. Hoe vroeger ze stoppen, hoe hoger de compensatie. De kwekers moeten zich ondertussen ook aan een reeks voorwaarden houden. Zo mogen ze de komende jaren hun activiteiten niet meer verplaatsen of uitbreiden. Ze mogen ook enkel nog verderkweken met de soort die ze vandaag houden.



"We moeten zuinig zijn met het woord historisch, maar dit is echt een enorme stap vooruit voor Vlaanderen", zegt Weyts. "We nemen afscheid van een winstgevende industrie, omdat we als gemeenschap meer waarde hechten aan het dierenwelzijn. Vlaanderen speelt internationaal een voortrekkersrol."

Wallonië voerde al in 2015 een verbod op pelsdierkwekerijen in. Brussel deed hetzelfde in 2017.

"Eindelijk!"

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch is heel gelukkig met de beslissing. "Eindelijk! Hier hebben we meer dan 20 jaar lang voor geijverd", klinkt het. "Dieren fokken en doden enkel voor hun pels is echt niet meer van deze tijd. De overgrote meerderheid van de Vlamingen vindt dat trouwens ook."

"Met het verbod op dwangvoederen komt er in Vlaanderen ook een einde aan een wrede vorm van dierenmishandeling die nog op één West-Vlaams bedrijf wordt toegepast", zegt de GAIA-voorzitter. "We ijveren vastberaden verder voor een verbod in Wallonië, waar nog een negental producenten van foie gras de dwangvoedermethode toepassen."