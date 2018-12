"Enorme stap vooruit": Vlaanderen keurt verbod op pelsdierkweek en dwangvoeding goed KV ADN TT

23 december 2018

11u00

Bron: Belga 471 Er komt een einde aan de pelsdierkweek in Vlaanderen. De bestaande kwekerijen - waar jaarlijks nog meer dan 200.000 pelsdieren gedood worden - moeten ten laatste in 2023 de deuren sluiten. Ook dwangvoeding, vooral gekend van de productie van foie gras, zal niet meer mogelijk zijn in Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft het ontwerp van decreet van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) goedgekeurd en het kan nu naar het Vlaams Parlement. “Na onder andere het verbod op onverdoofd slachten en de wetgeving tegen blokstaarten nemen we nu afscheid van achterhaalde praktijken zoals pelsdierkweek en dwangvoeding”, zegt Weyts.

De Vlaamse regering had eerder dit jaar al ingestemd met een ontwerp van decreet waarmee Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een einde maakt aan de bestaande pelsdierkweek en dwangvoeding in Vlaanderen. Vrijdag werd het ontwerp definitief goedgekeurd en naar het parlement doorgestuurd. Uiterlijk op 1 december 2023 moeten alle zeventien de pelsdierkwekerijen en één foie-grasproducent gesloten zijn.

“Dieren doden enkel en alleen voor hun pels: dat is echt niet meer van deze tijd”, zegt Weyts. “Hetzelfde geldt voor dwangvoeding, waarbij dieren hun eten door de strot geramd krijgen.”



De Vlaamse regering voorziet in een compensatievergoeding voor bestaande bedrijven. Hoe vroeger ze stoppen, hoe hoger de compensatie. De kwekers moeten zich ondertussen ook aan een reeks voorwaarden houden. Zo mogen ze de komende jaren hun activiteiten niet meer verplaatsen of uitbreiden. Ze mogen ook enkel nog verderkweken met de soort die ze vandaag houden. Uiterlijk op 1 december 2023 moeten alle 17 pelsdierkwekerijen en de ene foie gras-producent gesloten zijn. De kwekers worden echter gestimuleerd om sneller tot sluiting over te gaan. Daarom wordt het compensatiebedrag dat de kwekers krijgen toegekend jaarlijks verminderd.

"We moeten zuinig zijn met het woord historisch, maar dit is echt een enorme stap vooruit voor Vlaanderen", zegt Weyts. "We nemen afscheid van een winstgevende industrie, omdat we als gemeenschap meer waarde hechten aan het dierenwelzijn. Vlaanderen speelt internationaal een voortrekkersrol.”

Wallonië voerde al in 2015 een verbod op pelsdierkwekerijen in. Brussel deed hetzelfde in 2017.

We nemen afscheid van een winstgevende industrie, omdat we als gemeenschap meer waarde hechten aan het dierenwelzijn Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn (N-VA)

Sodexo schrapt foie gras van het menu

Dierenrechtenorganisatie GAIA meldt vandaag ook dat Sodexo België, onder meer bekend van dienstencheques, maaltijdcheques, catering in bedrijven, ziekenhuizen, scholen of rusthuizen, geen foie gras meer zal aanbieden. Een primeur in de bedrijfswereld volgens GAIA.

“Dit is een heel krachtig signaal van Sodexo”, erkent GAIA-directeur Ann De Greef. “Ze zetten dierenwelzijn in deze kwestie op de eerste plaats, iets wat wij natuurlijk toejuichen.”

“Eerder al schrapten het federaal, Brussels en Vlaams parlement foie gras van het menu maar op bedrijfsniveau is Sodexo de eerste”, zegt De Greef. Na het verbod op dwangvoederen voor foie gras in Vlaanderen dit jaar, is dit een nieuwe overwinning voor GAIA én voor de eenden en ganzen. “Dierenwelzijn wordt steeds belangrijker: voor de consument, voor de politieke wereld én voor de bedrijfswereld”, aldus De Greef. “Sodexo bewijst dat het kan.”