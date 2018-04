"Enkel slimme kilometerheffing voor álle voertuigen kan files echt oplossen" HA

24 april 2018

14u16

Bron: Belga 0 De kilometerheffing voor vrachtwagens heeft amper een effect op de verkeersdrukte. Dat meldt werkgeversorganisatie Voka in een reactie op de cijfers van Viapass, het publieke orgaan dat de kilometerheffing voor vrachtwagens coördineert in België.

"Als we onze mobiliteit echt structureel willen verbeteren, moeten we werk maken van een slimme kilometerheffing voor al het wegvervoer", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "Twee jaar na de invoering van de kilometerheffing kunnen we besluiten dat dit vooral een extra kost is voor onze bedrijven. Een echte mobiliteitsoplossing is het niet", aldus Maertens. "Dagelijks sneuvelen er filerecords. De nood om iets te doen was nog nooit zo groot."

Voka meent dat enkel bij de uitbreiding van het systeem van de kilometerheffing naar een slimme heffing (variërend in functie van plaats en tijdstip) die geldt voor alle voertuigen, dus zowel voor vrachtwagens als personenwagens, een echte mobiliteitsshift kan gerealiseerd worden. Wie weinig, buiten de spits en met een milieuvriendelijk voertuig rijdt, moet daarbij minder betalen. Wie veel, in de spits en met een vervuilende wagen rijdt, moet dan meer betalen.

"Enkel focussen op het goederenvervoer is onvoldoende", zegt Maertens nog. "Het mobiliteitsprobleem kunnen we enkel aanpakken als iedereen een inspanning doet. We roepen de Vlaamse regering op om versneld werk te maken van de invoering van een algemene kilometerheffing."