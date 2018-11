“Elke dag acht klachten wegens verkrachting in België” kg

24 november 2018

19u28

Bron: Belga 1 Op de vooravond van de internationale dag tegen geweld op vrouwen vragen verschillende organisaties meer aandacht voor gendergeweld en grensoverschrijdend gedrag. In ons land werden dit jaar al 33 vrouwen vermoord en lopen er dagelijks acht klachten wegens verkrachting binnen. Dat zegt Isabelle Kempeneers, vice-voorzitster van de Raad van Franstalige Vrouwen in België. Kempeneers en andere vertegenwoordigers pleiten voor een Europese strategie om het geweld te stoppen.

Morgen is de startdag van een zestiendaagse sensibiliseringscampagne “Orange the world”, een jaarlijkse initiatief van de Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen. In Antwerpen zullen in die periode verschillende gebouwen, waaronder het Sportpaleis en de Singel, in het oranje worden belicht. Ook in de rest van het land worden openbare gebouwen in oranje licht gehuld, zoals het stadhuis in Brugge en de Ghelamco Arena in Gent.



De VN-Vrouwen, het vrouwenagentschap van de Verenigde Naties, en European Women’s Lobby waren vandaag al aanwezig op het Brusselse stadhuis. De initiatiefnemers hielden er een pleidooi voor een Europese strategie die op termijn een einde moet maken aan alle vormen van mannelijk geweld.

Acht klachten per dag

Isabelle Kempeneers, vice-voorzitster van de Raad van Franstalige Vrouwen in België, wees erop dat in België sinds begin dit jaar al 33 vrouwen het slachtoffer werden van vrouwenmoord, proportioneel gezien acht keer meer dan in Frankrijk. Daarnaast worden elke dag acht klachten wegens verkrachting ingediend en krijgt één koppel op de acht te maken met psychologisch geweld.

Kempeneers vroeg ook de implementatie van de Conventie van Istanbul, een verdrag dat in 2011 werd opgesteld door Raad van Europa om het geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. België kan meer doen om de aanbevelingen in het verdrag in de praktijk om te zetten, meent de vice-voorzitster.

“De conventie van Istanbul bevat verschillende aanbevelingen en verplichtingen die de Europese lidstaten moeten respecteren. België moet een rapport indienen over hoe het de aanbevelingen in de praktijk omzet en ook de verenigingen op het terrein mogen een alternatief rapport overmaken. Volgens hen wordt 80 procent van de aanbevelingen door België niet gevolgd, wat enorm is”, aldus Kempeneers.

De initiatiefnemers overhandigden overigens ook een nieuw kostuum voor Manneken Pis in het thema van de campagne.

Grensoverschrijdend gedrag

In het Felix Pakhuis in Antwerpen organiseerden Soroptimist International en Zonta een debat over grensoverschrijdend gedrag. De twee internationale organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten nodigden een diverse groep sprekers uit voor een debat, onder wie actrice Hilde Van Mieghem en advocate Christine Mussche.



Het panel keek terug op de impact van de #MeToo-beweging, die de ogen opende van hen die lang blind zijn gebleven voor de scheefgetrokken machtsposities op bijvoorbeeld de werkvloer. “Een grote groep mannen is voorzichtiger geworden”, zegt advocate Christine Mussche.



Lang werd ook gediscussieerd over de rol van het onderwijs in de problematiek van fout gedrag. Het panel was het erover eens dat spreken de eerste stap is en dat er niet vroeg genoeg kan gepraat worden met jongeren. “Ouders hebben hierin een verantwoordelijkheid, maar ook op school moet er meer aandacht zijn.”