“Einde van hypervoorzitterschap”, Bouchez moet zich laten omringen door 10 wijzen IB - MVDB

06 oktober 2020

11u58

Bron: Belga 8 De parlementsleden van de MR zijn na een nachtelijke vergadering overeengekomen om het vertrouwen te behouden in hun partijvoorzitter, Georges-Louis Bouchez. De flamboyante dertiger zal zich moeten laten omringen door 10 topfiguren en ‘wijzen’ van de partij, de G11. Het debat in de parlementaire intergroep duurde meer dan vier uur en verliep bij momenten erg levendig. Pas rond half twee ‘s nachts waren de besprekingen afgelopen.

De G11 (hijzelf + de tien wijzen) is volgens Bouchez zelf geen omkadering, maar eerder een informeel beperkt bureau. Iets wat bij de PS bestaat met de G9.

De partijvoorzitter lag de afgelopen dagen zwaar onder vuur na zijn opmerkelijke casting in de nieuwe federale regering en een mislukte herschikking van de MR-ministers in de Waalse regering. Hij maakte Mathieu Michel (de jongere broer van oud-premier Charles Michel) staatssecretaris, waardoor Denis Ducarme plaats moest ruimen. Bouchez probeerde die laatste dan minister te maken in de Waalse regering, ten koste van Valérie De Bue, maar moest die beslissing al snel weer intrekken toen bleek dat de Waalse regering dan niet meer aan het vastgelegde minimum van één derde vrouwen komt.

“Laatste kans en dat weet hij”

Deze ochtend gaven Waals minister Jean-Luc Crucke en Kamerlid Benoît Piedboeuf op verschillende radiozenders tekst en uitleg bij de beslissing van maandagnacht. “We hebben een einde gemaakt aan het hypervoorzitterschap om Georges-Louis Bouchez een laatste kans - er komen er geen twee, dat weet hij - te geven op het voorzitterschap”, aldus Crucke.

Toch heeft Crucke ook woorden van lof voor de jonge voorzitter. “Hij is de beste onder ons. Hij heeft heel goed gewerkt.” Maar de laatste tien dagen liep het dus mis. En daarom kwamen er twee lange vergaderingen over de manier waarop de Franstalige liberalen verder zullen gaan met Bouchez.

Voortaan zal Bouchez dus worden begeleid door tien mensen binnen een beperkt bureau. Volgens Crucke blijft de macht van de voorzitter niettemin overeind. Hij heeft de bevoegdheid te beslissen, maar om die beslissingen goed te kunnen nemen, kan hij luisteren en overleg plegen.

Ook voor Kamerlid Piedboeuf komt er met de vergaderingen van maandag “een einde aan het psychodrama” en kan het werk aanvatten. “Er komt opnieuw een kernbureau om de voorzitter een beetje uit te dagen.” Hij weerlegt dat achter de omstreden keuzes van ministers en staatssecretarissen de onzichtbare hand van de familie Michel zat. Ook Crucke wil niet horen spreken over de clan-Michel. Europees voorzitter “Charles Michel is lid van de partij, maar hij zetelt niet meer in het bestuur”, luidde het.

Mathieu Michel maakte voor aanvang van de vergadering allerminst een goeie beurt door zijn auto “brutaal te parkeren”. “Nee, slim is dat zeker niet”, zei Crucke daarover op Radio 1. “Ik raad hem aan om net als mij het openbaar vervoer te nemen”.