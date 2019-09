“Eigenlijk is Vangheluwe een cadeau geweest”: Rik Devillé schrijft boek over strijd tegen misbruik in kerk Redactie

22 september 2019

13u42

Bron: De Zondag 0 “Het is raar om te zeggen, maar Vangheluwe is eigenlijk een cadeau geweest.” Dat zegt priester op rust Rik Devillé in een interview met De Zondag. De Brugse bisschop Roger Vangheluwe stapte in 2010 op door een zaak van seksueel misbruik. Devillé doet de uitspraak naar aanleiding van zijn boek In naam van de Vader.

Priester Rik Devillé maakte in de loop der jaren naam door zijn strijd tegen seksueel misbruik in de kerk, al zegt hij dat hij die missie niet als zijn roeping beschouwde. “Maar een parochiepriester die dergelijke verhalen te horen krijgt, die wil dat aanpakken”, zegt hij.

De priester merkte dat hij met de verhalen van slachtoffers nauwelijks gehoor kreeg in de hogere echelons van de kerk, ook niet toen hij in de jaren 90 al bij toenmalig kardinaal Danneels melding maakte van het misbruik door Vangheluwe. “Ik dacht echt dat hij daar de dag nadien werk van zou maken. Maar neen. Niets”, klinkt het ontgoocheld.

De houding van de kerk veranderde toen het slachtoffer van Vangheluwe gesprekken met de kardinaal opnam. Een ‘lucide idee’ noemt Devillé dat, en het bleek een gamechanger in hoe de kerk met slachtoffers omging. “De samenleving is wakker geschoten, en daarna eindelijk ook de kerk. (...) Geestelijken zoals Jozef De Kesel en Johan Bonny hebben écht geluisterd naar de slachtoffers. Zij waren de eersten om dat te doen. Dat was een belangrijk signaal.”

Waakzaam blijven

Al is de strijd verre van gestreden, zegt Devillé . Hij vraagt zich af wat de resultaten van Operatie Kelk zijn, en stelt vast dat er ook breder enorme maatschappelijke problemen rond seksueel misbruik blijven bestaan.

“Zie de #MeToo-beweging. (...) Ook het kindermisbruik is niet verdwenen. In de kerk zal het probleem kleiner zijn dan vroeger. Omdat de kerk kleiner is, maar ook door de nieuwe bewustwording. Het is natuurlijk aangeraden om waakzaam te blijven”, zegt Devillé in De Zondag.