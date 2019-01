‘Eigen kweek’, maar dan in ‘t echt: Limburgse aspergeboeren starten cannabisplantage om schulden af te lossen kg

10 januari 2019

16u41

Bron: Belga 0 In Tongeren is de rechtszaak begonnen tegen aspergeboeren uit Dilsen-Stokkem die in 2015 in hun gebouwen zowel een cannabisplantage als een laboratorium voor synthetische drugs onderbrachten. De boeren hoopten daarmee schulden af te lossen. Veertien personen, onder wie verschillende Vietnamezen en de eigenares van het aspergebedrijf, moeten zich voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie vroeg gevangenisstraffen van 20 maanden tot 8 jaar. De mede-eigenaar van het aspergebedrijf is overleden.

De aspergeboer en zijn echtgenote begonnen in 2015 in de grote loods van hun bedrijf een kwekerij voor cannabisstekken. Ze verdeelden de grote loods met hooibalen onder in verschillende vertrekken waarin geronselde Vietnamezen met Tsjechische paspoorten in ondergebracht werden, terwijl ze in de plantage werkten.



Tegelijkertijd verhuurde de nu overleden aspergeboer ook een van de gebouwen op het landgoed aan Nederlanders die er een lab voor synthetische drugs in onderbrachten. De Nederlanders wisten volgens de procureur niet dat er op de terreinen van het bedrijf ook cannabisstekken werden gekweekt.



De aspergeboer hoopte door de stekkerij en de huur van het pand genoeg geld bij elkaar te krijgen om de schulden van zijn bedrijf, zo’n 500.000 euro af te lossen.

9.500 plantjes

De politie hield de aspergekwekerij al geruime tijd in de gaten en enkele agenten van de politiezone gingen er op 20 augustus een eerste keer een kijkje nemen, nadat ze milieu-inbreuken hadden vastgesteld. De eigenares van het bedrijf reageerde zenuwachtig, toen de agenten plotseling in de loods stonden. Ze merkten op dat de loods met hooibalen verdeeld was in verschillende compartimenten en dat er een stroomgenerator op volle toeren draaide.



Pas eind september viel de politie opnieuw binnen op het landgoed Schootsheide en vonden ze de plantage met in totaal 9.500 cannabisstekken en ook het xtc-lab. Naast de aspergeboerin werden toen de Vietnamezen en een aantal mannen die in de plantage aan het werk waren, gearresteerd. Ook in het drugslabo werd een in Nederland reeds veroordeelde laborant opgepakt. De toen 75-jarige aspergeboer kon tijdens de inval vluchten, maar werd enkele dagen later in Dilsen gearresteerd.

Naast de stekken werden ook wapens en bijhorende munitie gevonden, enkele gestolen auto's, een caravan, een gestolen stroomgenerator en minstens 180 kilo aan grondstoffen waarmee synthetische drugs gemaakt konden worden.

Drugsafval naast asperges

Vooral het drugslabo baarde de onderzoekers en het parket van Limburg grote zorgen, want niet alleen werd er tussen de 250 en 400 kilogram aan amfetamines geproduceerd, maar het drugsafval werd gewoon in de buurt van aspergekwekerij gestort.



"De productie van synthetische drugs levert een ontploffingsgevaar en afval op dat niet op een legale manier verwerkt wordt. Het wordt, als we geluk hebben, in afgesloten vaten ergens achtergelaten maar de onderzoekers sluiten ook een dumping van het afval in de grond niet uit", zo zei de procureur tijdens haar vordering. "De grond moet mogelijk gesaneerd worden en er bestaat een kans dat het grondwater besmet wordt en het afval zo in de voedselketen terecht komt. Mogelijk is ook de aspergekwekerij aangetast.”



In het uitgebreide strafdossier zit ook een verklaring van een passant die derdegraadsbrandwonden opliep toen hij een wit poeder op zijn voeten kreeg bij het verplaatsen van een jerrycan die aan een paardentrailer stond in de buurt van het landgoed.

Celstraffen tot drie jaar

De strafvordering voor de veertien personen is daarom opgedeeld naar de ernst van de feiten. De zwaarste straffen, een gevangenisstraf van 54 maanden tot 8 jaar en een boete tot 30.000 euro, werden gevorderd voor drie Nederlanders die zich bezighielden met de productie van de synthetische drugs.



De werknemers en Vietnamezen die in de plantage aan het werk waren, riskeren gevangenisstraffen van 20 tot 37 maanden en een boete van 6.000 euro. De eigenares van de aspergeboerderij moet mogelijk drie jaar de cel in en een boete van 6.000 euro betalen. De procureur vroeg ook de verbeurdverklaring van de bijna 394.000 euro aan winst uit de plantage en het drugslab.



De zaak gaat verder op 17 en 24 januari. Dan komen de advocaten van de veertien beklaagden aan het woord.

