“Eerste seriemoordenaar van België” overleden na meer dan vijftig jaar achter de tralies

Michel Bellen (74) vermoordde en verkrachtte vrouwen uit haat

Cédric Maes

10 juni 2020

15u50

Bron: VRT NWS podcast, Belga

Hij wordt “de eerste seriemoordenaar van Vlaanderen genoemd", maar was vooral bekend onder de bijnaam de “Wurger van Linkeroever”. Michel Bellen verkrachtte en vermoordde in de jaren 60 en 80 verschillende vrouwen, naar eigen zeggen uit “mensenhaat”. Hij overleed afgelopen nacht in zijn slaap, na meer dan 50 jaar in de gevangenis te hebben doorgebracht. Onze journalist dook in de geschiedenis om te kijken wat voor een man Bellen was en wie zijn slachtoffers waren.