Eerste coronabesmetting bij EU-agentschap in Brussel

04 maart 2020

13u07

Bron: ANP 0 Het nieuwe coronavirus is ook doorgedrongen tot de EU-instellingen in Brussel. Een woordvoerder van de Europese Commissie laat weten dat er een besmettingsgeval bevestigd is.

Het gaat volgens de nieuwssite Euractiv om een man die werkt bij het Europese Defensieagentschap. Hij was vorige week uit Italië teruggekeerd. Het agentschap annuleert uit voorzorg alle geplande bijeenkomsten in zijn kantoor tot 13 maart. Medewerkers laten tot die tijd tijd ook vergaderingen buitenshuis schieten, klinkt het naar verluidt in een interne mail.

De Europese instellingen namen deze week al maatregelen. Zo sluit het Europees Parlement in Brussel drie weken lang zijn deuren voor bezoek van buitenaf. Er worden geen hoorzittingen, recepties, ontmoetingen met lobbyisten of groepsevenementen gehouden. De Europarlementariërs blijven wel gewoon aan het werk.

