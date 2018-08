'Eerst onze mensen': Vlaams Belang wil zich herstellen van mokerslag SVM

21 augustus 2018

14u00

Bron: Belga 2 'Eerst onze mensen.' Met die slogan trekt Vlaams Belang richting de lokale verkiezingen van oktober. Hij vat volgens voorzitter Tom Van Grieken helemaal het DNA van de partij samen en huldigt een "gezond principe". "Zoals ouders eerst voor hun eigen kinderen moeten zorgen, moet een overheid in de eerste plaats voor zijn eigen burgers zorgen", luidt het.

Vlaams Belang kreeg bij de vorige verkiezingen een mokerslag. Voorzitter Van Grieken wil zijn partij in de eerste plaats dan ook zien vooruitgaan. Een percentage wil hij op die ambitie niet plakken, al zou hij over een resultaat van 10 procent "al heel tevreden zijn".

Maar zelfs al gaat Vlaams Belang erop vooruit, de kans is zo goed als onbestaande dat de partij ergens deel zal uitmaken van het bestuur. "Dat niemand door dat verschrikkelijke cordon sanitaire met ons wil samenwerken, is vooral erg voor de rechtse kiezer die niet het Vlaamse en rechtse beleid krijgt waar hij voor kiest, maar iedere keer de linkse CD&V en de traditionele partijen aan de macht ziet", aldus Van Grieken.

Enkel Nederlands voertaal

Het programma dat Vlaams Belang naar voren schuift, oogt herkenbaar. Zo moeten burgemeesters de mogelijkheid krijgen om te beslissen of ze asielzoekers in hun gemeente toelaten of niet, moet er een beperking komen van de instroom van niet-Europeanen in de sociale woningen en mag enkel Nederlands de voertaal zijn op school. Ook zet de partij zich af tegen lage-emissiezones en pleit ze voor de rechtstreekse verkiezing van burgemeesters.

Die toon trekt Vlaams Belang door in vier campagnefilmpjes met een emotionele ondertoon, waarin de hoogte van de pensioenen bijvoorbeeld wordt afgezet tegen de kostprijs van de opvang van asielzoekers. "Er zijn veel steden en gemeenten waar mensen zich niet meer thuis en veilig voelen. Veel mensen doen hard hun best, maar komen tekort op het einde van de maand. Ondertussen zien we lokale besturen die het OCMW van de hele wereld willen spelen. Dat is onrechtvaardig", licht de voorzitter toe.

"N-VA praat, maar doet er niet veel aan"

Dat de extreemrechtse partij kiest voor 'onze mensen' komt niet uit de lucht gevallen. "Het is een pad dat we als partij al langer bewandelen", aldus Van Grieken. Meteen onderstreept het bezittelijk voornaamwoord dat Vlaams Belang de kaart van de eigen identiteit trekt, net zoals N-VA dat thema naar voren zal schuiven.

De populariteit van N-VA en in het bijzonder van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is Vlaams Belang al langer een doorn in het oog. De partij vindt dat Francken vooral stoere taal verkoopt, maar dat het strenge asielbeleid maar een mager beestje is. "N-VA praat erover, maar doet er niet veel aan", probeert Van Grieken het verschil tussen beide partijen in de verf te zetten. "Het is tijd om te stoppen met twitteren en eindelijk beleid te gaan voeren. Waarom kan bij ons niet wat in Italië en Oostenrijk wel kan?"