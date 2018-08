"Een poging de 'immigratietsunami' te stoppen": Vlaams Belang trekt met mobiele radiostudio en partijprogramma door Antwerpen AW

29 augustus 2018

13u43

Bron: Belga 12 In Antwerpen heeft Vlaams Belang de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt en de campagne "Studio Stad" afgetrapt. De komende weken trekken partijkopstukken met een mobiele radiostudio in een caravan langs een twintigtal Antwerpse pleinen, om er het gesprek aan te gaan met leden en sympathisanten en dat alles uit te zenden via internet.

De VB-lijst telt weinig verrassingen, met lijsttrekker Filip Dewinter gevolgd door gemeenteraadslid Anke Van dermeersch en "wissel op de toekomst" en lokaal woordvoerder Sam Van Rooy. Onderaan steunen Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers de lijst. Het programma omvat "eigenzinnige" voorstellen rond mobiliteit, onderwijs en milieu, maar volgens Dewinter is er maar één prioriteit: een immigratiestop voor Antwerpen. De slogan is dan ook "Antwerpen weer van ons".



"De campagne van de laatste kans"

"Dit is voor Antwerpen eigenlijk de campagne van de laatste kans, want al één vijfde van de Antwerpenaars is moslim en de helft is van allochtone afkomst", stelt Dewinter. "De autochtone Antwerpenaar wordt een minderheid in zijn eigen stad. Het is onze absolute betrachting de 'immigratietsunami' te stoppen en misschien zelfs om te keren."

Vlaams Belang meent dat allerlei grote maatschappelijke uitdagingen in Antwerpen zoals het capaciteitsprobleem in het onderwijs, de wachtlijsten voor sociale huisvesting, de hogere werkloosheid in vergelijking met de rest van Vlaanderen en het regelmatig oplaaiende drugsgeweld veroorzaakt werden en worden door "de toevloed aan vreemdelingen". Naast een immigratiestop wil de partij daarom ook etnische profilering bij de aanpak van criminaliteit, een gesloten opvangcentrum voor drugsverslaafden en een bouwstop voor moskeeën.

"Rechts beleid kan elders, dus waarom niet hier?"

Dewinter stelt dat hij zijn kritiek op N-VA niet spaart, maar wel aan een rechts stadsbestuur wil deelnemen of gedoogsteun geven. "Figuren als Matteo Salvini en Heinz-Christian Strache tonen dat een echt rechts beleid elders in Europa kan, dus waarom niet hier?", aldus Dewinter.