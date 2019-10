"Een op de vijf Belgen kan rekening gezondheidszorg niet betalen" ttr

22 oktober 2019

10u03

Terwijl in 2008 nog maar 1,4 procent van de laagste inkomens aangaf niet aan de nodige zorg te raken, loopt dit cijfer in 2016 op tot 7,9 procent. Dat blijkt uit een recent rapport van de Europese Commissie. Dokters van de Wereld grijpt de cijfers aan om een campagne te starten die de aandacht vestigt op de groeiende zorgkloof en zorguitstel in ons land.

"Het gaat om een verzesvoudiging op 8 jaar tijd en een verdubbeling sinds 2011", zegt Ri De Ridder, voorzitter van Dokters van de Wereld. "Terwijl het zorguitstel bij ons toeneemt, zien we in de andere Europese lidstaten een omgekeerde trend. De kloof in ons land is niet enkel groot, maar ook een stuk groter dan in de andere West-Europese landen."

Niet alleen Belgen in armoede hebben problemen om zorg in te passen in hun budget, ook de rest van de bevolking breekt zich vaak de kop over de gezondheidsfacturen. "Vierendertig procent van álle Belgische gezinnen beschouwt de kosten van geneesmiddelen als een middelmatige of aanzienlijke last", zegt De Ridder. "En 26 procent zegt dat de bijdragen voor de gezondheidszorg moeilijk tot zeer moeilijk in te passen zijn binnen hun beschikbare huishoudbudget."

"We zien dat de Belg veel zorg uit eigen zak betaalt", concludeert de Ridder. "De jaarlijkse niet terugbetaalde gezinsuitgaven voor zorg in België zijn met gemiddeld 1.000 euro per jaar zelfs de hoogste van heel Europa en liggen 500 euro hoger dan het Europees gemiddelde van 600 euro per jaar per gezin.”