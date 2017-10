"Een minister moet af en toe ideeën hebben" Geens droomt van rechtbank van de toekomst (en tweede ambtstermijn?) Astrid Roelandt

21u02 0 BELGA Goedkoop, efficiënt, digitaal en toch dichtbij: het zijn niet meteen begrippen die je met justitie linkt. En toch is het net dat waar minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op lange termijn van droomt. "Ik mag toch dromen, nietwaar?" Zijn droom is nog veraf, zijn plannen al opvallend concreet. Gisteren stelde hij ze voor aan rechters, topadvocaten en magistraten. Eén ding is overduidelijk: deze justitieminister heeft aan één legislatuur niet genoeg.

De rechtbank van de toekomst, volgens Geens.

1. Alles aanvragen via 'just-on-web'

Of het nu is om een boete te betalen, je huwelijkscontract te bekijken of bewindvoering aan te vragen voor je dementerende moeder: alles moet in de toekomst online kunnen, via just-on-web, naar analogie met tax-on-web. Boetes betalen kan al online, maar 1 online loket voor alles is nog verre toekomstmuziek.

2. Elke rechtbank kan je helpen met alles

Een arbeidsgeschil of een ex die de alimentatie maar niet betaalt: daarvoor moet je op elk moment bij élke rechtbank kunnen aankloppen, waar ook in België. Geens wil een kiosk in elke rechtbank, waar griffiers mensen helpen met vragen over hun lopende dossier. Daarvoor moeten alle dossiers wel overal raadpleegbaar zijn.

3. Maximum 3 rechtbanken per provincie

Geens vindt dat elke provincie het met maximaal 3 rechtbanken, op voorwaarde dat die multi-functioneel zijn . Voor West-Vlaanderen betekent dat 2 rechtbanken minder.

4. Geen bombastische justitiepaleizen meer

Uitgestrekte justitietempels waarin mensen verdwalen zijn passé. Nieuwe rechtbanken moeten kleiner en multi-functioneler zijn, met zittingszalen die voor alles en door iedereen gebruikt worden. Aangezien magistraten vaker thuis zullen werken, hoeven er ook veel minder vaste bureaus te zijn.

5. Inkomensgrenzen voor Pro Deo optrekken

Justitie moet betaalbaarder worden, zodat meer mensen de stap zetten om voor hun rechten op te komen. Een alleenstaande met een inkomen of uitkering van minder dan 978 euro kan vandaag een beroep doen op een ‘gratis’ pro deo advocaat. Wie iets meer verdient, betaalt het volle honorarium. Niet logisch, vindt de minister. "Een dame met een pensioen van 1.100 euro is zogezegd ‘te rijk’ voor een pro deo advocaat, maar van zo'n pensioen een advocaat betalen is te zwaar", aldus Geens.

6. Fiscaal aftrekbare rechtsbijstandverzekering

De fiscale aftrekbaarheid van de rechtsbijstandsverzekering is al goedgekeurd door de ministerraad, maar de invoering ervan is nog veraf. Er wachten nog lange onderhandelingen met advocaten over de tarieven en de terugbetaling. Toekomstige rechtsbijstandsverzekeringen moeten ook bouwgeschillen en echtscheidingsprocedures dekken. Nu is dat vaak niet zo, terwijl de meeste mensen net daar nood aan hebben. De fiscale aftrek moet mensen een duwtje in de rug geven om zich te verzekeren en zo te voorkomen dat ze ooit geruïneerd worden.

7. ‘Zinloos’ hoger beroep maximaal beperken

Zomaar in beroep gaan, als je weet dat het allicht niets oplevert, moet vermeden worden. Dit is nu al een speerpunt in de justitieplannen van Geens: zo werd de termijn waarbinnen iemand beroep kan aantekenen fors ingekort.

8. Rechtspraak via videoconferentie

Waarom moeten mensen zich naar de rechtbank begeven, als het efficiënter kan? Waar mogelijk, kan men beter inzetten op videoconferentie. Zo verliezen mensen geen hele dag met wachten, als ze toch maar een kwartiertje bij de rechter zijn.

9. (Video)proces in de gevangenis

Gevangenen transporteren naar de rechtbank kost veel geld, zeker bij zware gevallen die extra beveiliging vereisen. Dat transport kan vaak vermeden worden. Mensen in voorhechtenis hoeven geen hele dag bewaakt te worden in de rechtbank, om gewoon even te horen dat hun aanhouding verlengd is of hun verlof geweigerd. Ook dat kan via videoconferentie, idem voor aanvragen voor vervroegde vrijlating. Een veroordeling via videoconferentie moet uitzonderlijk blijven, bij heel zware criminelen.

10. Computer beslist over schadevergoeding of rijverbod

Wat een computer beter of sneller kan, moet een rechter toch niet doen? Een algoritme kan perfect aanleren hoe hoog de boete of hoe lang het rijverbod is voor iemand die x aantal kilometer te snel reed. Ook het toekennen van schadevergoedingen kan automatisch, als het algoritme zich baseert op eerdere arresten met vergelijkbare situaties.