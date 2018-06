"Een helse lijdensweg van boer tot slachthuis": Animal Rights maakt schokkende beelden in kippenbedrijven IVI

19 juni 2018

09u45 15 Een medewerker van Animal Rights heeft schokkende beelden gemaakt van hoe vleeskippen behandeld worden in de Belgische vleesindustrie. De medewerker heeft een twintigtal keren undercover gewerkt bij het grootste pluimvee-servicebedrijf van ons land en moest bij kippenbedrijven de dieren vangen en in containers gooien voor transport naar slachthuizen. Animal Rights spreekt van een “ruwe en respectloze behandelingen”.

De undercoverbeelden werden gemaakt in tientallen verschillende kippenbedrijven in Vlaanderen en Wallonië. Animal Rights heeft in elk van die bedrijven dierenleed vastgesteld.

Gebroken poten en vleugels

De kuikens komen onder containers terecht, worden geschopt, op een ruwe manier gevangen en dan hardhandig in containers gegooid. De dieren lopen daarbij ook vaak breuken op in hun poten of vleugels. De dieren worden dan met te veel in te kleine kooien gestoken. Sommigen komen daarbij om door verstikking.

Ze worden tijdens de rit naar het slachthuis volgens Animals Rights ook blootgesteld aan “verschillende stressfactoren zoals extreme temperaturen, uitputting, honger en dorst”. Volgens onderzoek van ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek) komen er op jaarbasis zo’n 900.000 kippen dood aan bij het slachthuis.

Aldi, Delhaize, Lidl en Carrefour

Animal Rights heeft vanaf een van de gefilmde bedrijven een vrachtwagen achtervolgd om te weten te komen waar de dieren terechtkomen. De organisatie heeft ontdekt dat de vleeskuikens vervoerd worden naar slachthuis Plukon in Maasmechelen. De vleesgigant levert kippenvlees aan onder andere Aldi, Delhaize, Lidl en Carrefour. Dat is te herkennen aan het erkenningsnummer (E4000) van het slachthuis op het etiket.

Animal Rights roept supermarkten op om te kiezen “voor een diervriendelijk aanbod en hun plantaardig assortiment verder uit te breiden”. Volgens de dierenrechtenorganisatie bestaat diervriendelijk vlees overigens niet. “Het idee dat kippenvlees diervriendelijk geproduceerd wordt is een illusie. De 300 miljoen vleeskuikens die jaarlijks in België gefokt worden ondergaan een helse lijdensweg, van boer tot slachthuis”, zegt Benoit Van den Broeck, campagne-coördinator van Animal Rights.