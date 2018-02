"Een grote opgestoken middelvinger naar justitie": politierechter niet mals voor zestiger die al voor zestiende keer terechtstaat Mathias Mariën

27 februari 2018

11u02

Een Oostendenaar (63) vraagt in de politierechtbank van Brugge op verzet persoonlijk strafvermindering voor een lange reeks verkeersovertredingen begin vorig jaar in zijn thuisstad. De zestiger kreeg bij verstek een effectieve celstraf van 3,5 jaar, een rijverbod van 13 jaar en een geldboete van 24.000 euro. Zijn Jaguar werd bovendien verbeurdverklaard.

Sinds vorig weekend zit de man in de cel voor de lange reeks overtredingen. Het was al de zestiende keer dat hij voor een rechter stond. In het verleden werd P.M. al veroordeeld voor oplichting.

"Als hij eindelijk in de gevangenis zit, komt het inzicht en komt die man tot in de rechtbank. Uw dossier leest als een grote opgestoken middelvinger naar de wet en justitie", sneerde de Brugse politierechter. Hij kon dan ook niet lachen met de lange reeks verkeersovertredingen.

1,8 promille

P.M. reed rond met een niet-verzekerd én niet-gekeurd voertuig. Bovendien was hij dronken: hij had 1,8 promille in zijn bloed, én op dat moment mocht hij eigenlijk niet met de auto rijden. Het was ook al de zestiende keer dat de man voor de rechter stond. "Maar hij heeft toch niemand doodgereden en is niet weggevlucht. Al willen we de feiten zeker niet betwisten", pleitte zijn advocaat Mathieu Langerock. "Mijn cliënt beseft dat hij fouten heeft gemaakt. We vragen dan ook een mildere straf. Vooral de celstraf is zeer zwaar." De rechter wees echter meteen op het arrogante gedrag dat de beklaagde eerder vertoonde. Hij doet uitspraak op 19 maart.