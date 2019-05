“Een gevaarlijk chiromeisje”, Jambers volgt hoe De Wever zich klaarmaakt voor debat met Crevits SDA

21 mei 2019

11u50

Bron: VTM Nieuws 8 Verkiezingen 2019 Reportagemaker Paul Jambers duikt ook deze verkiezingen achter de schermen bij enkele toppolitici. Deze keer volgt hij de groen-gele boegbeelden Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Bart De Wever en Theo Francken in de aanloop naar zondag 26 mei. Een opvallend moment zijn de voorbereidingen van De Wever voor een debat met die andere kandidaat minister-president, Hilde Crevits.

Samen met zijn medewerkers overloopt De Wever het traject van Crevits en mogelijke valkuilen in het debat. “Ik wil vermijden dat het een emotioneel verhaal wordt want ik besef dat Crevits heel populair is.” De Wever wil duidelijk niet de bullebak zijn tegen Hilde Crevits, het “sympathieke chiromeisje waar je onmiddellijk koekjes aan de deur van zou kopen”. Maar onderschat haar niet, zegt hij. Ze is “een valse lieve, als je die koekjes niet van haar koopt, dan krijg je je bak vol.”

Vanavond kan u de eerste aflevering bekijken van Jambers in de politiek om 21u40 bij VTM, maar we hebben al enkele fragmenten voor u klaarstaan. Bekijk hieronder hoe Meyrem Almaci haar tekst aan het instuderen is voor een debat, hoe Theo Francken als een held onthaald werd in een café en de ontmoeting tussen Jambers en Kristof Calvo.

Meyrem Almaci (Groen) oefent haar speech

Op campagnepad met Theo Francken (N-VA)

Jambers ontmoet Kristof Calvo (Groen)

“Ben je verdikt? Dat is een zitknop.” Crevits en De Wever ontmoeten elkaar vlak voor debat