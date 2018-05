"Een donderslag bij heldere hemel": Axalta stopt productie in Mechelen, 276 banen bedreigd rvl

04 mei 2018

10u50

Bron: Belga 312 Axalta Coating Systems is van plan zijn verffabriek in Mechelen te sluiten. Daardoor zijn er tot 276 banen bedreigd. Dat kondigde de directie vandaag aan tijdens een bijzondere ondernemingsraad. "Een donderslag bij heldere hemel", oordeelt ABVV-vakbondssecretaris Danny Absillis.

Het bedrijf wil op zoek gaan naar een overnemer voor de activiteiten, zodat de gevolgen voor de tewerkstelling zo beperkt mogelijk zouden blijven.

De aankondiging heeft alleen betrekking op de productieactiviteiten in Mechelen. De andere activiteiten (verkoop, technische dienstverlening, ondersteunende functies) in Mechelen worden niet getroffen. Zo'n 126 werknemers kunnen hun job daardoor behouden.

"Inspelen op de markteisen"

Een deel van de activiteiten in Mechelen verhuist naar het Duitse Wuppertal, maar ook andere vestigingen binnen het Europese/internationale netwerk van Axalta zullen Belgische activiteiten overnemen.

"Axalta is verplicht in te spelen op de toekomstige markteisen en rekening te houden met het evoluerende klantengedrag in haar belangrijkste markten", zegt woordvoerster Linda van Calster. "Daarnaast gaat het erom de kosten te beheersen en te optimaliseren."

Het coatingbedrijf benadrukt zijn uiterste best te zullen doen om een investeerder te vinden om de fabriek in Mechelen en de werknemers daar over te nemen. "We willen zoveel mogelijk jobs vrijwaren", aldus nog van Calster.

"Niet zien aankomen"

Dit hadden we niet zien aankomen", reageert ABVV-vakbondssecretaris Danny Absillis. "Het is een donderslag bij heldere hemel, zeker gezien de mooie prestaties die het bedrijf de voorbije jaren heeft neergezet", aldus Absillis. "De werknemers hebben ook heel wat energie en moeite gestoken in de site hier."

Volgens de vakbondsafgevaardigde zal het echter nooit genoeg zijn voor Axalta. De Mechelse site ontstond in 2012 uit de opsplitsing van de verfproductie van DuPont de Nemours. "Sinds 2012 is ongeveer 170 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Uiteindelijk kom je uit bij een bedrijf dat enkel geïnteresseerd is in winst en niet in werkgelegenheid."

Naar huis

De meeste werknemers keerden huiswaarts nadat ze het slechte nieuws vernomen hadden. Of er acties komen, is nog niet duidelijk. "Maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat de productie maandagmorgen normaal wordt heropgestart", aldus Absillis. De vakbonden gaan maandag om 9 uur in elk geval samenzitten met de directie. Er komen ook informatierondes voor de werknemers.

Veel vragen

De vakbonden zitten ook nog met heel wat vragen. Zo plaatsen ze vraagtekens bij de aankondiging van de directie om actief op zoek te gaan naar een investeerder om de fabriek in Mechelen over te nemen. "We hebben onze twijfels hoe realistisch het is dat dat gaat lukken", zegt Absillis. "Een overnemer zou geen rechtstreekse concurrent mogen zijn. Wat gaat die dan doen? Verf maken in elk geval dus niet", klinkt het ironisch.

Sociale onrust bij Axalta is niet nieuw. Begin februari vorig jaar schrapte de Amerikaanse multinational in Mechelen twintig administratieve jobs, waarop acties volgden. In 2015 werden ook al 68 mensen aan de deur gezet. Toen ging het om de onderzoeksafdeling die naar Wuppertal verhuisde.