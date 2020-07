“E-commerce is nu eenmaal niet gemaakt om lokaal te zijn”

09 juli 2020

"Winkelhieren is een sympathiek concept, maar tegelijk ook principieel fout. Hoewel terug willen plooien op zichzelf zeer normaal is in tijden van crisis, doen ondernemers zichzelf hier op lange termijn helemaal geen plezier mee. E-commerce is nu eenmaal niet gemaakt om lokaal te zijn." Dat zegt Sofie Geeroms van BeCommerce in een open brief.