"Duizenden Belgen dreigen bankrekening te verliezen omdat ze toevallig in VS zijn geboren" FVI

23 augustus 2019

12u48

Bron: Belga 0 Banken zullen in de loop van 2020 mogelijk de rekeningen moeten afsluiten van heel wat Belgen die in de Verenigde Staten zijn geboren. Dat is het gevolg van Amerikaanse wetgeving om onder meer belastingontduiking tegen te gaan. Zo bevestigt bankenfederatie Febelfin vandaag.

De Amerikaanse wetgeving (FATCA, wat staat voor Foreign Account Tax Compliance Act) is al enkele jaren in voege. Ze verplicht banken wereldwijd om een reeks gegevens van klanten met een Amerikaanse achtergrond door te spelen aan de Amerikaanse belastingdienst.

Het probleem is dat sommige klanten - bijvoorbeeld mensen die wel in de VS geboren zijn, maar er voor de rest geen enkele binding mee hebben - niet over alle gevraagde gegevens beschikken. Meer specifiek ligt het knelpunt bij het TIN-nummer (of Taxpayer Identification Number), zeg maar het Amerikaanse socialezekerheidsnummer, legt Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand uit.

"De voorbije jaren was er nog een soort van uitstel", aldus Marchand. "De banken mochten in plaats van het TIN-nummer ook de geboorteplaats en -datum van de klanten doorgeven aan de VS." Maar vanaf 1 januari 2020 pakt dat niet meer: dan worden de banken verplicht het TIN-nummer te rapporteren. Als ze die gegevens niet hebben, kunnen ze niet anders dan de bewuste rekeningen schrappen, want anders riskeren ze hoge boetes. Concreet zou die schrapping in de loop van 2020 gebeuren.

De betrokken klanten zullen dus een TIN-nummer moeten aanvragen als ze hun rekeningen niet willen verliezen. Ze beginnen daar best op tijd aan, want het zou gaan om een complexe procedure. Een andere mogelijkheid is afstand doen van hun Amerikaanse nationaliteit, maar ook dat is - indien ze dat al willen - een ingewikkeld proces.

Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Enkele duizenden Belgen hebben een Amerikaanse achtergrond, maar velen daarvan hebben wel een TIN-nummer. De banken proberen intussen ook nog via onder meer de Europese bankenfederatie bij de Amerikaanse instanties te pleiten voor een oplossing. Want het probleem is niet beperkt tot België.