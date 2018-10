"Duikers zoeken naar vuurwapen taxi-schietpartij Brugge" Jan Van Maele

04 oktober 2018

12u31

Bron: Eigen berichtgeving 1 Drie duikers voeren momenteel in de wateren van het Stil Ende aan de Ezelpoort in Brugge een zoekactie uit.

Het parket houdt momenteel de lippen stijf op elkaar. In de wandelgangen is echter te horen dat de duikers van de Civiele Bescherming een wapen zoeken dat in verband kan worden gebracht met het schietincident tussen twee taxichauffeurs vorige maand.

De 46-jarige Mohammad ‘Arif’ R. werd midden september in de nek geschoten op het Kraanplein door een andere taxichauffeur, de Armeniër Karen S. Zijn broer Sisak S. gaf zich kort na de feiten aan bij de politie. Karen S. meldde zich daags nadien. De broers zitten in de cel op verdenking van poging tot moord.