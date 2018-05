"Drukste spoorlijn van het land" plat na persoonsongeval, trein met 300 reizigers geblokkeerd Jürgen Eeckhout KV ADN

28 mei 2018

20u40

Bron: Belga, eigen berichtgeving 14 Het treinverkeer op de spoorlijn Brussel-Oostende - "de drukste spoorlijn van het land" - is vanavond sinds 19.30 uur in beide richtingen onderbroken tussen Brugge en Gent-Sint-Pieters. Een trein, die op weg was van Blankenberge naar Genk, heeft een persoon aangereden in Drongen. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Het slachtoffer werd ongeveer een kilometer voor het station gegrepen. Over de omstandigheden is er nog geen duidelijkheid.

Een trein met driehonderd reizigers staat geblokkeerd, melden Infrabel en de NMBS. Voor de geblokkeerde treinreizigers zet de NMBS een vervangtrein in waarop de gestrande reizigers kunnen overstappen. De NMBS heeft ook vervangbussen ingelegd tussen Aalter en Gent. Tussen Brugge en Aalter zullen treinen over en weer pendelen. Het treinverkeer zal mogelijk tot 22u30 onderbroken zijn. Er wordt hinder verwacht voor de rest van de avond.

Ook in Limburg was er vanavond een persoonsongeval. Daardoor is er sinds 18.45 uur geen treinverkeer tussen Kiewit en Bokrijk.