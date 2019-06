“Druk 1 voor ziekenwagen of brandweer, 2 voor politie”: wie noodnummer belt, hoort binnenkort keuzemenu FT

07 juni 2019

09u02 24 “Noodcentrale, blijf aan de lijn. Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.” Wie naar een noodnummer belt, zou weleens eerst een keuzemenu moeten doorlopen.

Burgers in nood weten vaak niet welk noodnummer ze moeten bellen: is dat 100 (ziekenwagen of brandweer), 101 (politie) of 112 (het Europese noodnummer)? Ook al kom je bij de ‘verkeerde' dienst terecht, operatoren van de ene noodcentrale schakelen je automatisch door naar een collega in een andere noodcentrale. Maar dat vraagt soms wat tijd en kan dus efficiënter, klinkt het bij de FOD Binnenlandse Zaken. Zij promoten voortaan nog maar één noodnummer: 112. Bovendien werken ze aan een keuzemenu dat iedereen eerst zal moeten doorlopen om geholpen te worden. De boodschap duurt van eerste beltoon tot het einde zo’n 12 seconden. Heb je een keuze gemaakt, dan word je doorverbonden met de juiste noodcentrale.

Sinds 1 oktober vorig jaar liep er al een proefproject in de provincies West-Vlaanderen en Namen. Alle bellers van de noodnummers 112, 101 en 100 - ook al zijn die laatste twee intussen vervangen door het Europese nummer - kregen daar de twee keuzes te horen. Het project is nu positief geëvalueerd. Wanneer het ingevoerd wordt, is nog niet duidelijk. Eerst moeten er nog een aantal technische problemen van de baan.