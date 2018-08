Dronken automobilist zonder rijbewijs maait 18-jarige festivalganger om, vrienden vinden hem in weide AW kg

06 augustus 2018

15u45

Bron: Parket Leuven, Belga 9 In Aarschot is vrijdagnacht een 18-jarige festivalganger zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De jongen was op weg naar zijn tent toen hij 's nachts in een weide werd aangereden door een dronken automobilist. De bestuurder vluchtte na het incident meteen weg, maar werd later ingerekend. Toen bleek ook dat hij zonder geldig rijbewijs achter het stuur zat. Dat meldt het Leuvens parket.

De 18-jarige jongen zou na het festival Gelrock in Gelrode onderweg zijn geweest naar zijn tent, samen met een groep vrienden. Ze zouden overnachten in een tuin naast een weide aan de Pastoor Dergentstraat. Rond drie uur 's nachts raakte de jongeman zijn vrienden echter kwijt. Die gingen hem later zoeken en troffen hem aan in de weide. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven met zware verwondingen over het hele lichaam.

Daar bleek dat de jongen naar alle waarschijnlijkheid omver werd gereden. Het parket stelde het labo en de wetsarts aan en het onderzoek leidde naar een buurtbewoner. Die 37-jarige man had de gewoonte zijn wagen in dezelfde weide te parkeren en was ook thuisgekomen rond het tijdstip dat de jongen zich in de weide bevond.



De man bleek niet over een geldig rijbewijs te beschikken en werd dan ook opgepakt. Hij erkende dat hij gedronken en rondgereden had en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met gewonden met vluchtmisdrijf, rijden onder invloed van alcohol en rijden zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. De man werd intussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.