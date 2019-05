‘Drol’-uitspraak De Wever over Vlaams Belang leidt tot clash in voorzittersdebat: “Paljas” TVC SPS

25 mei 2019

17u38

Bron: Eigen berichtgeving, De Tijd, De Morgen, VTM NIEUWS 192 Nadat Bart De Wever deze week in een reportage van Paul Jambers Groen nog een “prulpartij” noemde, zegt hij vandaag in De Tijd dat Vlaams Belang “een partij is als iemand die elke dag een drol in een krant rolt, ze voor uw deur in brand steekt en dan wegloopt”. Die uitspraak kreeg vanavond een vervolg in het laatste voorzittersdebat bij VTM NIEUWS . Toen VB-voorzitter Tom Van Grieken daar nogal heftig op reageerde, riep De Wever hem “paljas” toe.

De Wever laat in het artikel in De Tijd weten dat hij “niks met het Vlaams Belang kan doen”. “Die partij is als iemand die elke dag een drol in een krant rolt, ze voor uw deur in brand steekt, aanbelt en wegloopt. En die dan nog loopt te roepen dat ze onze vriend zijn. Het is verloren energie. Filip Dewinter gaat via zijn connecties bij de Russische president Vladimir Poetin op de koffie bij een massamoordenaar als Assad (de president van Syrië, red.) en die mannen spelen waarnemer bij de verkiezingen in de Donetskrepubliek (een deel van Oekraïne dat in handen van etnische Russen is, red.). Dat regime heeft een vliegtuig neergeschoten met 200 Nederlanders. Een gezin uit Brasschaat werd uitgeroeid. En dan staan die Vlaams Belangers naast die president te zeggen dat ze vrienden zijn? Tot wat leidt dat ons eigenlijk?”

Het interview in De Tijd zat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heel diep. Vanavond kwam tot een clash tijdens het laatste voorzittersdebat in VTM NIEUWS. Bart De Wever noemde zijn collega uiteindelijk -live op tv- “paljas”, tot ontsteltenis van Van Grieken. “Paljas? Heb je dat gehoord. Wat een niveau!”

Hier is meer dan één grens overschreden. BDW vergelijkt Vaams Belangers met een stuk stront. Voorzitter live uitschelden voor ‘paljas’. Maar vooral: een dood gezin in onze schoenen schuiven, dát is echt de druppel. Dit. Is. Schaamteloos. #OprechtKwaad #NotSorry Tom Van Grieken(@ tomvangrieken) link

“Prulpartij”

Vlaams Belang is niet de enige partij die De Wever op de korrel neemt. In een reportage van Paul Jambers, waarin de reportagemaker de boegbeelden van de verkiezingen achter de schermen volgt, komt een heel opvallende uitspraak uit de mond van Bart De Wever. Zo noemde hij Groen een “prulpartij” en zei hij dat de plannen van Groen volgens hem compleet onrealistisch zijn: “Als jullie gaan besturen, jullie gaan zo’n economische rampen veroorzaken.”

In een opwelling worden dingen gezegd waar je later spijt van krijgt. Maar dat gaat in alle richtingen. Je deelt uit, je incasseert. Bart De Wever

In De Morgen reageerde hij op zijn uitspraken. “Dat ik Groen een prulpartijtje noem in de reportage van Paul Jambers? Dat slaat op hun amateuristisch programma. Nu, dit is een kiescampagne. In een opwelling worden dingen gezegd waar je later spijt van krijgt. Maar dat gaat in alle richtingen. Je deelt uit, je incasseert. Theo Francken zijn uitspraak over Kristof Calvo die geen rijbewijs heeft, was bijvoorbeeld niet echt lief, zeker niet relevant. En misschien had ik hem in Het Laatste Nieuws deze week beter geen dreumes genoemd.”

