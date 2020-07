‘Drie koningen’ zetten formatieopdracht on hold: eerst zijn PS en N-VA aan zet ES

19 juli 2020

18u50

Bron: De Morgen, VRT NWS 4 CD&V, Open VLD en MR zetten hun formatieopdracht tijdelijk stil. Dat melden de krant De Morgen en VRT NWS. De ‘drie koningen’ wachten op duidelijkheid van PS en N-VA, die voor een vierde keer in gesprek zijn over een paars-gele regering.

“Toen wij vijf weken geleden aan onze opdracht begonnen, was het niet mogelijk om een meerderheidsregering te vormen”, legt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert uit aan VRT NWS. “Nu zijn er al een aantal mogelijkheden; de Arizona-optie heeft blijkbaar mogelijk gemaakt dat PS en N-VA zouden praten.”

“PS en N-VA zijn de grootste partijen in noord en zuid. We zijn verplicht om hen de ruimte te geven”, zegt Lachaert aan De Morgen. “Het heeft geen zin om verder te spreken over een Arizona-coalitie als je weet dat N-VA en sp.a eigenlijk met paars-geel in hun hoofd zitten.”

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil graag weten wat er uit die gesprekken voortkomt. “Een belangrijk uitgangspunt van de ‘drie koningen’ was dat paars-geel onmogelijk was. Als dat nu verandert, dan moet er geschoven worden.”

De Arizona-piste van CD&V, Open VLD, MR, N-VA, SP.A en CDH wordt wel nog niet aan de kant geschoven. “Arizona is sowieso een basis die niemand heeft afgeschoten. We houden die piste in principe aan”, maakt Lachaert aan VRT NWS duidelijk.

De tijd dringt

De tijd die N-VA en PS mogen gebruiken om een compromis te vinden, moet van de ‘drie koningen’ zo kort mogelijk zijn. “We zouden toch graag over enkele weken weten of het lukt of niet”, zegt Lachaert aan VRT NWS. Als N-VA en PS tegen september, wanneer premier Sophie Wilmès (MR) het vertrouwen moet vragen in de Kamer, opnieuw geen akkoord vinden, zal er een noodoplossing uitgedokterd moeten worden.