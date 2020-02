“Drie dagen rouwverlof na overlijden van kind is te weinig” SPS

06 februari 2020

13u37

Bron: Belga 0 Twee organisaties (Gezinsbond, Ligue des Familles) en de drie vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) pleiten voor een verlenging van het betaald rouwverlof. Ouders van een overleden kind in ons land hebben vandaag recht op drie verlofdagen, op te nemen tussen de datum van overlijden en de dag van de begrafenis. Dat is te weinig, vinden ze. Naar aanleiding van een recent debat in Frankrijk, pleiten ze voor een verlening van dat rouwverlof.

"Drie dagen rouwverlof is voor veel nabestaanden zelfs te weinig om de praktische en administratieve zaken te regelen. In de huidige praktijk zijn ze voor extra dagen afhankelijk van het ziektebriefje of van de welwillendheid van hun werkgever. Wij willen zo'n afhankelijkheidsrelatie voorkomen. Daarom vragen we een uitbreiding van het rouwverlof om de pijn van mensen die hun kind of partner verliezen te erkennen en ervoor te zorgen dat ze afwezig kunnen blijven van hun werk zonder beroep te moeten doen op ziekteverlof", zegt Tanja Nuelant van de Gezinsbond.

Het debat over de exacte duur van het rouwverlof moet nog worden gevoerd. De Vlaamse en Franstalige gezinsbond en de drie grote vakbonden zeggen dat ze ter beschikking staan van de parlementsleden "om te werken aan de concrete modaliteiten van het verlof zodat het dossier snel afgerond kan worden.”

In Frankrijk woedde onlangs een fel debat over het rouwverlof na het overlijden van een kind, nadat de meerderheid het advies van de regering volgde en een wetsvoorstel verwierp om het rouwverlof van vijf naar twaalf dagen uit te breiden. Die beslissing ontlokte een polemiek, die de Franse president Emmanuel Macron er toe bracht om aan de regering te vragen "bewijs van menselijkheid aan de dag te leggen". De Franse regering heeft sindsdien het boetekleed aangetrokken en probeert de zaak recht te zetten.