“Dramatische start van zomersolden”, handelsfederatie Comeos roept op om met bubbel te winkelen TTR en JTO

01 augustus 2020

06u22

Bron: belga 128 De zomersolden editie 2020 zullen menig winkelier en kooplustige bijblijven. Niet alleen is de koopjesperiode een maand later gestart dan normaal, ook de tweede golf van coronabesmettingen en bijhorende strengere regels bij het winkelen maken dat het een atypische koopjesperiode wordt. Comeos spreekt na afloop van deze eerste koopjesdag over een “dramatisch” resultaat.

Het nieuwe coronavirus stuurde ook het leven in de winkelstraat grondig in de war. De start van de koopjes werd met een maand uitgesteld na de lockdown met wekenlange sluiting van de non-foodwinkels. Winkeliers kregen zo een maand extra om hun stocks te verkopen, vooraleer alles, officieel, in afslag gaat vanaf 1 augustus. Daar komen de strengere regels bovenop die sinds woensdag opnieuw van de partij zijn. Zo mag je bijvoorbeeld niet meer samen winkelen en is de winkeltijd beperkt tot een halfuur per winkel.

ModeUnie, de organisatie van zelfstandige modehandelaars bij ondernemersorganisatie Unizo, vraagt alvast nog een versoepeling. Shoppen met mensen in de bubbel moet voor de organisatie toch mogelijk zijn. De volksgezondheid is prioritair, klinkt het, maar er moet een evenwicht zijn met de economische leefbaarheid. "We zien niet in waarom je in de horeca wél met je bubbel iets kan nuttigen, maar waarom je niet met je partner of iemand uit je bubbel naar de modewinkel kan zonder vooraf een afspraak te maken", zegt Isolde Delanghe van ModeUnie. “De consument winkelt liever niet alleen”, besluit ze.

Handelsfederatie Comeos, die de grotere ketens vertegenwoordigt, rekent op de burgerzin zodat iedereen de regels - mondmasker, handgel et cetera - respecteert. Bij de modeketens ging tot nu toe anderhalf miljard euro verloren. "Zeker dit jaar zijn de solden cruciaal omdat er zeer veel onverkochte stock is door de lockdown en de mindere omzetcijfers bij de heropstart", zei modesectorverantwoordelijke Kathy Bergen eerder op de week. Zij hoopt dat de start van de solden "opnieuw een boost kan geven aan de sector". In juni was de omzet al gestegen tot 81,4 procent van de omzet twaalf maanden eerder, maar in juli was er opnieuw een forse daling tot 59 procent.

Vrees

Ook de zelfstandige modehandelaars keken hard uit naar de start van de koopjes, al vrezen ze dat de solden geen redding zullen bieden. Bij een marktbevraging van ModeUnie gaf 87 procent van de ondervraagde modehandelaars aan dat ze slechtere solden verwachten dan een jaar geleden, 12 procent verwacht dezelfde omzet als in 2019.

“Er zijn nog heel wat zomeritems beschikbaar en gemiddeld starten de modehandelaars met een korting van 35 à 40 procent, wat iets meer is dan gebruikelijk,” zei Isolde Delanghe eerder op de week. "Maar het verlies van dit zomerseizoen nu tijdens de solden inhalen is sowieso onmogelijk." De zelfstandige modewinkels verkochten dit zomerseizoen 40 procent minder, zo leerde de bevraging.

En dan is er nog Antwerpen, waar de regels nog strenger zijn omwille van het aantal besmettingen en de overheden afraden om naar daar af te zakken.

Dramatisch

Comeos spreekt na de eerste dag van zomersolden over een “dramatisch” resultaat. Er is sprake van 50 procent minder omzet vergeleken met vorig jaar, al is dat moeilijk te vergelijken omdat er dit jaar strenge coronamaatregelen gelden. De handelaars zijn volgens Comeos “zeer teleurgesteld”. Deze ochtend was er heel weinig volk, in de namiddag kwamen er iets meer shoppers in de winkels.

“Het is evident dat de strenge coronamaatregelen de belangrijkste reden zijn”, zegt Déborah Motteux van Comeos. “Voorts zijn veel mensen op vakantie en het was ook een warme en zonnige dag.” Tot slot heeft de verplaatsing van de zomersolden, die een maand later dan normaal startten, ook een negatief effect gehad.

Bubbel

Dat we niet met onze bubbel naar de winkel mogen, maar wel op restaurant, vindt Comeos absurd. “Sommige winkeliers zagen een volwassene hun winkel binnenstappen met één kind en even later opnieuw maar met een ander kind. Soms waren de winkels leeg en mochten twee volwassenen die tot dezelfde bubbel behoren toch niet samen in de winkel”, aldus Motteux. Comeos zou de maatregelen dus graag versoepeld zien. “Het zou goed zijn als we mochten winkelen met onze bubbel.”

Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) veroorzaakte “de eerste dag van de uitgestelde solden geen grote stormloop zoals vele andere jaren”. Uit cijfers van de ondernemersorganisatie blijkt dat de omzet de helft lager ligt dan bij de start van de solden vorig jaar. In Antwerpen gaat het zelfs om min 70 procent.

Ook het NSZ wil een versoepeling van de maatregelen. “Willen we vermijden dat één op de vijf winkels het einde van het jaar niet haalt, moeten de regels snel aangepast worden”, zegt voorzitter Christine Mattheeuws. “Shoppen tijdens de solden doe je met je partner, met je kinderen of met je vriendinnen. Laat ons naar analogie met de horecasector toelaten dat er met de bubbel kan worden geshopt.”

Lees ook:

Zijn 800.000 Belgen al immuun voor Covid-19? Wetenschappers hoopvol dat ons afweersysteem sterker is dan we vermoeden (+)