"Draait de wereld door?" - Deze (verwijderde) Facebookpost over lingerie voor mannen levert Francken kritiek op

27 augustus 2018

09u03

Bron: Twitter, Facebook 14 Een Facebookbericht van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) veroorzaakt heel wat ophef op sociale media. De politicus had gisteren commentaar geuit bij een artikel over "sexy lingerie voor mannen". "Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij? Lang Leve de man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen", aldus Francken. Nadat hij de post verschillende keren had aangepast, werd het bericht uiteindelijk verwijderd.

Op de website van de Nederlandse krant 'De Telegraaf' verscheen gisteren een artikel over "sexy lingerie voor mannen". Francken deelde het artikel op zijn Facebookpagina en schreef er commentaar bij. "Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden... Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij?", zo staat te lezen in het Facebookbericht.

"Lang leve de man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen. En voor diegenen die dit wel nodig hebben of leuk vinden, voel jullie vooral niet beledigd of aangevallen, het is niets persoonlijks. Be free. En neen, ik ben niet tegen holebirechten, ik strijd er al jaren mee voor. Dit heeft trouwens niks met LGBTI te maken, wel met blijvende disproportionele aandacht voor marginale fenomenen, waar 98% van de mannen absoluut geen boodschap aan heeft!"

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie bewerkte zijn oorspronkelijke Facebookpost verschillende keren. Zo plaatste hij plots zinnen tussen haakjes en vroeg hij om het bericht te delen, wat hij niet veel later verwijderde. Nadat de politicus het bericht verschillende keren had gewijzigd, verwijderde hij zijn Facebookpost. "Teveel misverstanden, geen prioriteit", liet hij gisterenavond in een tweet weten.

FB post verwijderd. Teveel misverstanden, geen prioriteit. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Op sociale media verschenen al snel verontwaardigde reacties nadat Francken zijn commentaar bij het artikel van 'De Telegraaf' uitte. Onder meer federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir en Vlaams Minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans - allebei partijleden van Francken - werden op Twitter aangesproken om een standpunt in te nemen.

Beste @zu_demir, wil u AUB reageren op de schandalige uitspraken van uw collega staatssecretaris en partijgenoot? Een actieplan over homo- en transfobie is NIKS waard als een lid van de regering zelf al wie afwijkt van “de norm” op zo’n platte manier beledigt. pic.twitter.com/cDoIYLjQ0V Lies Corneillie(@ liescorneillie) link

@LiesbethHomans wat heeft u te zeggen over het feit dat Theo Francken kwetsende en aanvallende uitspraken doet over uw bevoegdheden? Namelijk holebi’s en transgenders? pic.twitter.com/9aBjJOB0LQ okayleigh(@ maardanzondero) link

Dankzij theo francken nog eens een paar uur met een slipje van mijn vrouw rondgelopen. Was lang geleden, vergeten hoe goed het voelde! tom helsen(@ detomhelsen) link

Combinatie tussen evangelie deze morgen op openbare omroep en Francken: (1) "Vrouwen, onderwerp je aan je man en wees onderdanig." (2) Francken: Stop met een verwijfde man te zijn, want de wereld draait door. Je bent geen normale man, maar afwijking van 2% op 98% normale venten. Pascal Debruyne(@ Pdbruyne) link

Er is niks op tv, dus keek ik maar even in het hoofd van Theo Francken. Of toch in zijn Facebook post edit history. Volgende post wijzigde 10x na publicatie, lees even mee.



"Alé man. Waar trekt dat nu toch op. Wacht ik smijt het op Facebook." pic.twitter.com/ZihzYxUcau Jan Steurs 🌻(@ JanSteurs) link