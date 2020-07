Exclusief voor abonnees

“Draag best mondmasker bij verplaatsingen op kantoor”, adviseert bedrijfsarts

Sven Ponsaerts

16 juli 2020

05u30

12

Moeten we ook op kantoor aan het mondmasker? De vraag leeft steeds meer bij werkgevers én hun kantoormedewerkers. Onnodig zolang we allemaal op veilige afstand aan ons bureau zitten, volgens virologen en bedrijfsartsen. “Maar op weg naar de printer, in de kantine en vooral aan de koffiemachine is het wel aan te raden.”