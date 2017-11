'Douaniers' trakteren volgende week op frietjes als u België binnenrijdt SVM

10u34

Bron: Belga 0 Thinkstock Voormalige grensovergangen in Doornik, Zelzate, Kelmis en De Panne worden volgende week eventjes omgevormd tot frituur. 'Douaniers' zullen er op zoek gaan naar hongerige bestuurders en hen trakteren op een portie friet. De actie kadert in de Week van de Friet, die plaatsvindt van 27 november tot en met 3 december.

De douaniers van de 'Frietbrigade' zullen chauffeurs proberen te betrappen op "een hongerke", legt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de ludieke actie uit. De bedoeling is "het gevoel van thuiskomen" op te roepen. Het cliché wil immers dat elke echte Belg niets anders wil dan frietjes eten van zijn favoriete frietkot als hij terugkeert naar eigen land.

Op maandag patrouilleren de douaniers in Doornik (Chaussee de Lille 956), dinsdag trakteren ze op frietjes in Zelzate (Beneluxlaan 1), woensdag trekken ze naar Kelmis (Rue de Liège 63) en donderdag spijzen ze de hongerigen in De Panne (Duinhoekstraat 143). De Week van de Friet is aan zijn achttiende editie toe.