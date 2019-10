"Dossiers over woonbonussen krijgen voorrang op andere aktes”, sp.a wil dat afschaffing wordt uitgesteld Vlaams regeerakkoord ADN HAA

04 oktober 2019

17u33

Bron: Belga 12 Profiteren van de woonbonus kan nog, maar de tijd dringt. Dat zegt de federatie van notarissen, notaris.be, vandaag. Aankoopaktes zullen daarom voorrang krijgen op andere, minder dringende aktes. Sp.a wil intussen dat de afschaffing van de woonbonus wordt uitgesteld. Bouwunie vraagt dan weer een overgangsperiode van een jaar. “Er zijn zeker redenen om het systeem te hervormen, maar deze overhaasting zorgt enkel voor chaos. Bij de notarissen, de immomakelaars en de banken”, betoogt Vlaams Parlementslid Maxim Veys (sp.a).

Er komt geen overgangsperiode voor de afschaffing van de woonbonus, zo verduidelijkte Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) vandaag. Met andere woorden: indien uiterlijk op 31 december 2019 een ondertekende aankoopakte kan worden voorgelegd, kan nog van de woonbonus worden geprofiteerd. "De datum van de authentieke akte bepaalt van welk regime u kan genieten", aldus de Vlaamse Belastingdienst. "Tekent u uiterlijk op 31 december 2019 de leningsakte bij de notaris, dan kan u nog genieten van de geïntegreerde woonbonus.”

Haalbaar

Volgens notaris en woordvoerder van notaris.be Bart van Opstal is het in de praktijk nog mogelijk om voor eind december de aktes te laten ondertekenen. Maar de tijd dringt wel. "De doorlooptijd is, afhankelijk van geval tot geval, 2 à 3 maanden. Het kan dus nog, maar maanden mag men niet meer wachten". Intussen zullen ook de verschillende administraties - de notarissen moeten informatie opvragen bij gemeentelijke, provinciale en regionale administraties - extra worden bevraagd. Dat maakt dat alles nog wat langer kan duren.

"Maar wie nu aankoopt, kan nog in aanmerking komen", verzekert Van Opstal. Notaris.be raadt aan om contact op te nemen met de notaris, om af te toetsen wat nog haalbaar is.

Dan denk ik bijvoorbeeld aan nalatenschapsdossiers of familiale verdelingen, die minder essentieel en minder dringend zijn Woordvoerder van notaris.be Bart van Opstal

Voorrang

Wel zullen de notarissen, wegens hoogdringendheid, de dossiers over de woonbonus voornemen. Dat betekent dat andere, minder dringende aktes, mogelijk pas volgend jaar aan de beurt komen. "Dan denk ik bijvoorbeeld aan nalatenschapsdossiers of familiale verdelingen, die minder essentieel en minder dringend zijn", aldus van Opstal. Ook niet-dringende huwelijksaktes kunnen bijvoorbeeld wat worden opgeschoven.

Stel de hervorming uit tot 1 juli of tot 1 januari 2021 Vlaams Parlementslid Maxim Veys (sp.a)

Toch uitstel?

Vlaams Parlementslid Maxim Veys (sp.a) krijgt naar eigen zeggen veel berichten van chaos bij de betrokken beroepsgroepen, zoals de notarissen maar ook de immomakelaars en banken. “Stel de hervorming uit tot 1 juli of tot 1 januari 2021", betoogt hij. Veys wijst erop dat de oppositie echter ten vroegste binnen twee weken in debat kan gaan met de minister in de commissie Wonen. Tegen dan is het eigenlijk al te laat.

Sp.a vindt overigens dat er wel degelijk redenen zijn om aan het systeem te sleutelen. “Maar voor ons moet er ook een degelijke compensatie komen, in de vorm van een volledige afschaffing van de registratierechten.”

Beroepsvereniging Bouwunie vraagt dan weer om een “billijke overgangsperiode” van een jaar in te voeren. Ze noemt de afschaffing extra pijnlijk voor wie nieuwbouw- of renovatieplannen heeft. “Woonleningen worden niet alleen aangegaan voor de aankoop van een woning, maar ook voor nieuwbouw en renovatie. Dergelijke projecten worden meestal lang op voorhand ingepland. Door de woonbonus op korte termijn af te schaffen zet men al wie vanaf 1 januari een nieuwbouw of grotere renovatie heeft gepland een financiële hak”, argumenteert gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Bekijk ook: Nu of nooit voor wie nog wil genieten van de woonbonus