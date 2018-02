"Dood aan informanten": honderden verontrustende pamfletten verdeeld in Antwerpen en buurgemeenten Toon Verheijen

06 februari 2018

20u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 De federale politie is een onderzoek gestart nadat er in onder meer de Groenenborgerlaan in Wilrijk en de Ruggeveldlaan in Deurne enkele honderden pamfletten zijn teruggevonden met daarop de woorden 'Dood aan Informanten'.

Op het papiertje, een simpel wit-A-viertje dat door verschillende bewoners op straat werd gevonden, stonden ook een negental namen die genoemd worden in het Antwerps drugsmilieu en dan vooral in het onderzoek naar Frank 'De Tank' V.

"Nu gaat het om pamfletten, maar wat is het volgende keer", klinkt het bij een verontruste buurtbewoner. "Gebruiken ze volgende keer wel geweld?" Het parket bevestigt dat het een onderzoek voert, maar wil verder niets kwijt over de zaak.

In de zaak rond Frank De Tank werden de voorbije maanden al meermaals woningen beschoten en auto's in brand gestoken. Eind vorige maand was er nog een rechtszaak tegen twee verdachten die de woning van Frank de Tank in Sint-Job-in-'t-Goor beschoten zouden hebben. Ze ontkennen alles.